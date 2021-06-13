"Железный человек". В парке Кронвальда хотят установить памятник Карлису Скрастиньшу

Между самоуправлением и учреждением "Фонд Карлиса Скрастиньша" имеется договорённость о местонахождении памятника - объект планируется установить в Риге, в парке Кронвальда, на участке бульвара Калпака между улицами Алунана и Антонияс.

Однако учреждение было проинформировано о необходимости обратиться в жилищный департамент Рижской думы, чтобы привести в порядок правовые аспекты аренды земли в месте, где будет установлен памятник.

Рижская дума также призвала для удачной реализации проекта сотрудничать с экспертами Рижского совета по памятникам, так как введение объекта в выбранном месте нужно будет согласовать в Совете по памятникам.

Напомним, автор памятника "Железный человек" Карлису Скрастиньшу будет выбран в ходе международного конкурса.

Авторы инициативы сообщили, что завершился процесс согласования места памятника, которое недавно поддержали Совет по сохранению и развитию исторического центра Риги и мэр столицы Мартиньш Стакис. В ближайшее время будет объявлен международный конкурс эскизов памятника.

Скрастиньш погиб 7 сентября 2011 года, когда в результате авиакатастрофы в Ярославле погибли все игроки ярославского "Локомотива".

С 21 февраля 2000 года по 8 февраля 2007 года Скрастиньш провёл в НХЛ 487 матчей подряд, улучшив таким образом рекорд защитника Тима Хортона. Серия проведённых подряд матчей продолжалась у латыша до 25 февраля того же года и составила 495 матчей.

Благодаря свой выдержке, Скрастиньш получил прозвище "Железный человек" ("Iron Man").