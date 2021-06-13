Официальный день рождения Елизаветы II: мини-парад и награды за вакцинацию

В этот день в Лондоне обычно проводится так называемая церемония выноса знамени (Trooping The Colour) - торжественный парад королевских войск с демонстрацией знамени одного из гвардейских полков. Но из-за пандемии, как и в прошлом году, праздник на этот раз проходит в сокращенной версии.

В этом году мини-парад состоялся на территории Виндзорского замка, и флаг пронес Шотландский гвардейский полк. Это первый подобный парад без супруга королевы принца Филиппа, который скончался в апреле. На церемонии его место занял двоюродный брат королевы, герцог Кентский.

В прошлом году церемония выноса знамени была вообще отменена, а вместо нее небольшой парад с социальным дистанцированием провел Валлийский гвардейский полк с участием оркестра Королевской гвардейской дивизии.

Во время празднования звучал национальный гимн ФОТО: Reuters

Гвардейцы маршировали, соблюдая дистанцию в два метра ФОТО: PA Media

Находясь в Виндзоре, можно было наблюдать полет "Красных стрел" - пилотажной группы ВВС Великобритании ФОТО: PA Media

Другое важное событие официального дня рождения королевы - публикация списка граждан, которых она решила наградить одним из орденов Британской империи за заслуги перед страной в различных областях.

В этом году титулами были отмечены семь ученых из Оксфордского университета, работавших над вакциной от коронавируса Oxford-AstraZeneca. В частности профессор Сара Гилберт, возглавлявшая команду, получила звание дамы-командора (DBE) - это вторая по значимости категория ордена Британской империи.

Титул дамы также получила предприниматель Кейт Бингам - бывшая глава целевой группы при британском правительстве, специально созданной отдельно от минздрава для закупки миллионов доз вакцин и скорейшего осуществления программы иммунизации.

Один из титулов кавалера Британской империи (MBE) был присужден футболисту Рахиму Стерлингу - атакующему полузащитнику "Манчестер Сити" и сборной Англии. Стерлинг получил награду за свою работу, направленную на достижение расового равенства в спорте.

26-летний чернокожий футболист, который в этом сезоне отпраздновал победу в Премьер-лиге с клубом "Манчестер Сити", за свою карьеру не раз подвергался оскорблениям на расовой почве как со стороны болельщиков на трибунах, так и в интернете. Он известен своим активными участием в кампаниях против расизма и дискриминации.

За несколько дней до сообщения о награде Стерлингу болельщики английской сборной освистали своих игроков с трибун за то, что те встали на колено в знак солидарности с движением Black Lives Matter перед товарищескими матчами до Евро-2020/21.

Рахим Стерлинг в этом сезоне отпраздновал победу в Премьер-лиге с клубом "Манчестер Сити" ФОТО: Getty Images

Всего в этом году в наградном списке по случаю дня рождения королевы были 1129 фамилий - от воспитателя в детском саду до ученых, спортсменов, музыкантов, актеров и политиков. Но почти четверть всех наград досталась сотням людей за смелость и самоотверженную помощь стране в борьбе с пандемией - от соседей, оказывавших поддержку другим в своем районе, до работников ключевых отраслей, которые выходили на работу во время локдаунов.

В воскресенье после своего официального дня рождения королева встретится с президентом США Джо Байденом. Это будет ее первая личная аудиенция с лидером иностранного государства за более чем год. И королева, и чета Байденов получили обе дозы вакцины.

Президент и его жена Джилл Байден приедут в Виндзорский замок, расположенный к западу от Лондона, из графства Корнуолл, где проходит нынешняя встреча лидеров "Большой семерки".

В пятницу королева побывала в Корнуолле, где проходит встреча "Большой семерки" ФОТО: PA Media

Елизавета II провела в Виндзоре большую часть пандемии, которая в Англии стала набирать обороты в марте 2020 года.