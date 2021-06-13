У Лембергса нет надежд стать мэром Вентспилса в восьмой раз?

Чтобы выбрать председателя думы, необходимо большинство депутатов. Партия "Латвии и Вентспилсу" на выборах получила семь мест в думе, но, так как Лембергс находится за решеткой, фактически голосов всего шесть. Столько же голосов у остальных избранных в думу партий - объединенного списка "Нового Единства"/ЛОР, партии "Для развития Латвии", Национального объединения и Новой консервативной партии.

Пока что не похоже, что у "Латвии и Вентспилсу" был бы ясный план, что делать дальше. Как минимум партия по данному поводу молчит.

"Мы, уже идя на выборы, отметили, что первый номер нашего списка - кандидат в председатели думы. Я уверен, что это возможно. Как мы это сделаем, увидим после 1 июля", - сказал заместитель Лембергса Янис Витолиньш.

В первый день июля должно состояться первое заседание новоизбранной думы. Скорее всего, до этого времени вопрос об аресте Лембергса пересмотрен не будет.

"Я думаю, каждый из шести депутатов антилембергсовской коалиции осознает свою историческую миссию в Вентспилсе", - отметил депутат Гирт Валдис Кристовскис. Он и представители других партий, за исключением "Латвии и Вентспилсу", считают, что Лембергс не может управлять городом как потому, что был осужден судом первой инстанции за тяжкие преступления, так и потому, что руководство думой из тюрьмы невозможно.

Новоизбранные депутаты не говорят строгое "нет" ни одному другому кандидату от "Латвии и Вентспилсу".

Самому Лембергсу в тюрьме не позволено удаленно принимать участие в работе Вентспилсской думы. Закон не предусматривает для него компьютер.

Заключенные могут использовать телевизор с экраном диагональю не более 50 см, присоединяемые к нему приставки с видеоиграми, а также холодильник, нагреватель воды, радио. Они могут получать деньги, покупать продукты питания, абонировать прессу, прогуливаться, носить личную одежду и обувь, созваниваться не реже трех раз в неделю. Во время пандемии Covid-19 очные встречи заменены видеозвонками.

В связи с ограничениями на работу Лембергс обратился в Суд Сатверсме, однако суд отказался заводить дело.

За решеткой Лембергс не сможет и проголосовать за себя как за председателя думы, если даже "Латвии и Вентспилсу" решит его выдвинуть. Удаленные выборы мэра, согласно закону, вообще запрещены.

Впрочем, Министерство охраны среды и регионального развития предложило, чтобы из-за Covid-19 выборы мэра могли проводиться удаленно. Однако в министерстве пояснили, что Лембергс все равно не смог бы голосовать, так как это не позволяет тюремный режим. В Сейме, впрочем, прозвучало, что такие изменения просто нельзя ввести, поэтому дальше идеи их можно и не продвигать.

Впрочем, еще есть возможность, что "Латвии и Вентспилсу", чтобы добиться своего, перетянет на свою сторону кого-то из так называемой оппозиции. Сразу же после выборов наибольшая неясность была связана с депутатом от Национального объединения Карлисом Вочтавсом, который не является членом объединения и прошел в думу довольно неожиданно, поднявшись с 12-го места на первое.