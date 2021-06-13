Впервые с конца октября число заболевших Covid-19 в Риге упало ниже 1000

Общее число заболевших за две недели в столице составляет 998 человек. Остальные зараженные считаются переболевшими.

Из констатированных за прошедшие сутки 90 случаев Covid-19 28 зарегистрированы в Риге.

В свою очередь в Ливанском крае в субботу было зарегистрировано восемь новых зараженных, в Даугавпилсе - семь, а в Даугавпилсском и Саласпилсском краях - по пять. В ряде других самоуправлений за последние сутки было зарегистрировано меньшее число случаев.

Наибольшее число заболевших за последние две недели в Риге - 998, в Даугавпилсе - 168, в Елгаве - 118, в Лиепае - 91, в Огрском крае - 70 жителей. В то же время в Акнистском, Алсунгском, Мерсаргском, Ницском, Приекульском, Руцавском, Вайньодском и Варкавском краях за последние 14 дней не было зарегистрировано ни одного нового случая Covid-19.

В целом по Латвии 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 жителей составляет 154,9 случая.

В 45 самоуправлениях этот показатель выше, в том числе в 15 он превышен на 50%.

Из зарегистрированных за прошедшие сутки новых заболевших 15 человек - в возрасте от 30 до 39 лет, 14 - в возрасте от 40 до 49 лет, 13 - в возрасте от 60 до 69 лет, 15 - старше 70 лет, а в других возрастных категориях заболевших меньше.

Напомним, в субботу в Латвии подтверждено 90 новых случаев Covid-19.

Общее количество заболевших за последние 14 дней впервые с 3 ноября упало ниже 3000 до 2932.

Получены данные о смерти пяти пациентов с коронавирусом, находившихся в возрастных группах от 60 до 99 лет.

За прошедшие сутки было сделано 6466 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 1,4%.