Проект озеленения улицы Краста: деревья посадили, но они не расцвели

Впечатляющий проект озеленения аллеи рядом с проезжей частью стоимостью 300 000 евро в прошлом году заказал жилищный департамент Рижской думы, а реализовало предприятие Rīgas meži. С момента реализации заказа высшее руководство обоих предприятий уже сменилось, и сказать, в какую сумму рижанам обойдутся работы по исправлению неудачного проекта, пока нельзя.

Зеленую зону на улице Краста от Островного до Южного моста планировали как единый проект озеленения: 120 деревьев, 3000 различных кустов, ухоженный газон. Однако аллея деревьев абсолютно не радует.

Дубы выглядят словно призраки, их кроны зеленые лишь на концах. Березы - практически завядшие.

Проект стоимостью 300 000 евро - заказ департамента жилья и окружающей среды Рижской думы. Его спешили закончить в предвыборный год.

Насаждения на улице Краста разработали еще четыре года назад. Это сделала фирма ALPS Ainavu projektēšanas darbnīca. После смены власти на выборах в Рижской думе в спешке были заказаны деревья, и их посадили поздней осенью, до начала суровой зимы. В тот момент департаментом руководил опытный Анатолий Алексеенко, который также стартовал на выборах, но в думу не прошел.

После тщательного расследования специалистов выяснилось, что дело не в качестве саженцев. И фотографии на сайте Rīgas meži свидетельствуют, что глубина ям, подготовка почвы и ирригационная система соответствуют передовой практике. Почему деревья не расцвели в июне - ответ кроется в том, что

в год выборов проект ускорили, деревья посадили перед зимой, и их прикончила рассыпаемая по дорогам соль.

Вредное влияние соли - общеизвестный факт. У деревьев в городе и вдоль шоссе часто наблюдаются повреждения солевой эмульсией.

Так как весна была богата на осадки, это снизило концентрацию соли в кроне, однако деревья по-прежнему находятся в плохом состоянии, им срочно необходимо прореживание кроны. У большей части деревьев крону нужно обрезать на 70-95%.

Эксперт по деревьям рекомендует новые деревья вместо умерших больше не сажать и подождать до следующей весны.

Исполняющий обязанности департамента жилья и окружающей среды Эдийс Плешс в должности находится недавно и не знает, кого призывать к ответственности за произошедшее. Автор проекта был выбран единолично начальником Анатолием Алексеенко, и договор не визировали ни юрист, ни финансист департамента.

В Rīgas meži Nekā personīga ответили, что сорт деревьев и время посадки установил заказчик.

Из той же самой поставки одна береза и два дуба были посажены в парке Кронвальда. Там они уже зазеленели, подтверждая тем самым качество саженцев и их способность расти.