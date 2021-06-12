Главное за 13 июня ⟩ Убийство в Лиепае, идея о плате за вакцинацию и прогноз погоды на Лиго
Не было времени или возможности почитать новости? Что же, мы собрали для вас самое главное за день. И немножко историй, чтобы отвлечься!
Не было времени или возможности почитать новости? Что же, мы собрали для вас самое главное за день. И немножко историй, чтобы отвлечься!
События дня:
Передача: Рассматривается возможность платить людям за вакцинацию. Спустя полгода после начала вакцинации в Латвии наконец хватает вакцин и свою может получить каждый, кто захочет. Теперь же не хватает людей, которых вакцинировать. Чтобы к осени можно было бы добиться коллективного иммунитета и не возвращаться к строгим ограничениям, а детей - отпустить в школу, ответственные чиновники ищут способы, как убедить сомневающихся. Один из вариантов - предложить им деньги.
Фирма сына парламентского секретаря МВД получила значительный заказ от министерства. В начале этого года у Министерства внутренних дел возникла срочная нужда заказать 1000 камер видеонаблюдения, а также программу, способную обработать снятый камерами материал. Заказ на 2 миллиона 600 тысяч евро получила основанная менее года назад фирма без опыта в столь крупных проектах. В момент объявления закупки она принадлежала сыну парламентского секретаря министра внутренних дел Сандиса Гиргенса Сигны Боле.
Местное СМИ: в центре Лиепаи убит молодой человек. В распоряжение редакции лиепайского издания liepajniekiem.lv поступила неофициальная информация от очевидцев о том, что в ночь на 11 июня в Лиепае, на улице Лиела, 11, рядом с автобусной остановкой мужчина лет пятидесяти нанес ножевые ранения молодому человеку. Пострадавший от полученных травм скончался на месте происшествия.
Избегая столкновения с велосипедистом, автомобиль насмерть сбил пешехода на обочине. По первоначальной информации, водитель автомобиля марки Mitsubishi, избегая столкновения с велосипедистом, не справился с управлением и наехал на пешехода, шедшего по обочине дороги. От полученных травм женщина скончалась.
Шлесерс выпустил газету со своими "предложениями Латвии". В ней много известных в обществе людей. Экс-министр сообщения, на данный момент обвиняемый в коррупции Айнар Шлесерс собирает людей для страта на следующих выборах в Сейм. Шлесерс планирует основать партию в августе. Он уже провел переговоры с партией "Честь служить Риге", которая не исключает возможности баллотироваться на выборах вместе со Шлесерсом.
Цель платежа, написанная "в шутку", может стать причиной дополнительной проверки. Через банки производятся тысячи денежных перечислений, но несколько сотен платежей ежедневно задерживаются на дополнительную проверку ввиду осуществления надзора за сделками в соответствии с требованиями нормативных актов. Нередко одной из причин задержки сделки является некорректно указанная цель платежа.
"Железный человек". В парке Кронвальда хотят установить памятник Карлису Скрастиньшу. С момента трагической смерти латвийского хоккеиста Карлиса Скрастиньша прошло уже почти десять лет. В честь легендарного хоккеиста в Риге планируется установить памятник, однако его ещё необходимо согласовать в ответственными структурами.
Синоптики: на Лиго вероятна жара. Ожидаются и "тропические ночи". По текущим прогнозам, в следующие выходные воздух раскалится до +27...+32 градусов. На неделе летнего солнцестояния может и похолодать, но высока вероятность того, что погода останется жаркой или хотя бы теплой.
Коронавирус:
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 90 новых случаев Covid-19, скончались пять человек. Умершие входили в возрастные категории от 60 до 99 лет. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек снизился с 159,6 до 154,9 случая. За последние сутки проведено 6466 тестов на Covid-19. Доля положительных результатов - 1,4%. Общее количество заболевших за последние 14 дней впервые с 3 ноября упало ниже 3000 до 2932.
Впервые с конца октября число заболевших Covid-19 в Риге упало ниже 1000. Общее число заболевших за две недели в столице составляет 998 человек. Остальные зараженные считаются переболевшими. Из констатированных за прошедшие сутки 90 случаев Covid-19 28 зарегистрированы в Риге.
В США уничтожат миллионы доз вакцины Johnson & Johnson. Санитарные органы полагают, что дозы могут быть заражены и потому непригодны к употреблению. Ни FDA, ни производитель не уточнили, сколько именно доз подлежат уничтожению, однако газета The New York Times, ссылаясь на информированные источники, сообщила, что речь идет о 60 млн доз.
Впервые в этом месяце больше людей получили первую, а не вторую дозу вакцины от Covid-19. При этом общее количество людей, привитых за сутки, уменьшилось наполовину. Если в минувшую субботу привиты были 11 029 человек, то вчера - 5463 человека.
"Из 100 госпитализированных пациентов 10-15 домой не возвращаются": врач о тяжелом течении Covid-19. Пока многие радуются новостям о снижении заболеваемости Covid-19, врачи прислушиваются к другим цифрам - сколько пациентов имеют тяжелое течение болезни. Насчет этих пациентов нет иллюзий. Их легкие больше не работают. И их уход, как правило, лишь вопрос времени.
Прививка от Covid-19: какой перерыв допустим между уколами и можно ли мешать вакцины? По мере того как по всему миру продолжается массовая вакцинация от коронавируса, вызывающего Covid-19, появляются и новые препараты, и новые вопросы к ним, и новые уточненные данные о том, как переносят прививку те или иные категории людей, об эффективности вакцин, о выявленных побочных эффектах, о продолжительности формируемого иммунитета и так далее.
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