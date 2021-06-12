Главное за 13 июня ⟩ Убийство в Лиепае, идея о плате за вакцинацию и прогноз погоды на Лиго

Коронавирус:

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 90 новых случаев Covid-19, скончались пять человек. Умершие входили в возрастные категории от 60 до 99 лет. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек снизился с 159,6 до 154,9 случая. За последние сутки проведено 6466 тестов на Covid-19. Доля положительных результатов - 1,4%. Общее количество заболевших за последние 14 дней впервые с 3 ноября упало ниже 3000 до 2932.

Впервые с конца октября число заболевших Covid-19 в Риге упало ниже 1000. Общее число заболевших за две недели в столице составляет 998 человек. Остальные зараженные считаются переболевшими. Из констатированных за прошедшие сутки 90 случаев Covid-19 28 зарегистрированы в Риге.

В США уничтожат миллионы доз вакцины Johnson & Johnson. Санитарные органы полагают, что дозы могут быть заражены и потому непригодны к употреблению. Ни FDA, ни производитель не уточнили, сколько именно доз подлежат уничтожению, однако газета The New York Times, ссылаясь на информированные источники, сообщила, что речь идет о 60 млн доз.

Впервые в этом месяце больше людей получили первую, а не вторую дозу вакцины от Covid-19. При этом общее количество людей, привитых за сутки, уменьшилось наполовину. Если в минувшую субботу привиты были 11 029 человек, то вчера - 5463 человека.

"Из 100 госпитализированных пациентов 10-15 домой не возвращаются": врач о тяжелом течении Covid-19. Пока многие радуются новостям о снижении заболеваемости Covid-19, врачи прислушиваются к другим цифрам - сколько пациентов имеют тяжелое течение болезни. Насчет этих пациентов нет иллюзий. Их легкие больше не работают. И их уход, как правило, лишь вопрос времени.

Прививка от Covid-19: какой перерыв допустим между уколами и можно ли мешать вакцины? По мере того как по всему миру продолжается массовая вакцинация от коронавируса, вызывающего Covid-19, появляются и новые препараты, и новые вопросы к ним, и новые уточненные данные о том, как переносят прививку те или иные категории людей, об эффективности вакцин, о выявленных побочных эффектах, о продолжительности формируемого иммунитета и так далее.

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