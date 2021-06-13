Когда Ригу затапливает во время ливней, в Даугаву спускают совсем не дождевую воду

Однако есть и граница возможностей предприятия. Следующие шаги уже находятся в руках политиков и учреждений. Одна из идей - ждать деньги еврофондов, чтобы создать резервуар для накопления сточных вод в моменты перегрузки. Кроме того, есть план добиться, чтобы хотя бы в новых и реновированных объектах дождевая вода больше не отводилась в общую канализацию, снижая нагрузку на нее во время сильных осадков. Плюс больше зеленых решений, впитывающих воду.

"Нам надо разделить на две части. Одно - это здания, а другое - улицы. Начиная реконструкцию улицы, дума, выдвигая проекты, сама ставит перед собой цель и сама эту цель реализует. Я не могу сказать, что так было в прошлом, так как так не было. Мы видим это на той же улице Барона, где дождевая вода по-прежнему идет в общую канализационную систему. И в дальнейшем на все реконструкции, которые будем осуществлять, определенно обратим внимание", - указал вице-мэр Риги Вилнис Кирсис.

В то же самое время Рижская дума под дверями Valsts nekustamie īpašumi перестраивает часть площади у Музея оккупации, и в этом проекте дождевую воду предусмотрено снова впускать в общую канализацию.

"Здесь нужно сказать большое спасибо Государственной службе окружающей среды, которая поддержала нас, так как у нас есть с ней соглашение, что мы больше не выдаем технические документы для принятия дождевой воды, и это тот случай, когда мы сказали "нет", так как рядом, на протяжении руки, есть Даугава. Есть старые системы дождевых вод, которые нужно восстановить, возобновить их деятельность, и эта дождевая вода может быть направлена в Даугаву", - отметил Краузе.

Часть этой площади принадлежит и Риге. Сейчас достигнута договоренность, что комплексное решение по отводу дождевой воды создадут, когда самоуправление восстановит свою половину площади, но относиться это будет ко всей площади. Таким образом вода с большой площади не попадет в общую систему, снизив нагрузки на очистные устройства во время дождя.

Принимая во внимание регулярные сложности, которые создают интенсивные ливни, Rīgas ūdens уже раньше просило самоуправление подготовить новое регулирование по обслуживанию дождевых сточных вод. Несмотря на то, что у самоуправления есть права издавать соответственные правила, в Риге его по-прежнему нет.

"Да, это будет большая работа с связующими правилами, я думаю, она может занять около полугода, если смотреть примерно. Надо будет свести вместе все учреждения и придумать, как мы можем в принципе регулировать как сторону самоуправления, так и то, что связано с новыми строительными объектами и т.д.", - заявил председатель комитета по делам жилья и окружающей среды Рижской думы Эдмунд Цепуритис.

В самоуправлении планируется создать и координационный совет по улучшению систему отвода дождевой воды. В свою очередь стратегия Rīgas ūdens, которая сейчас пишется, предусматривает обязать предприятия также думать над решениями, чтобы во время аварийных выпусков в Даугаву не происходило механическое загрязнение или различные отходы из канализации.

Госслужба окружающей среды провела углубленные проверки и в других городах Латвии.

Сравнительно большие аварийные спуски осуществляет и Цесис, где в Гаую спускают около 4% неочищенных сточных вод. В 2019 году это было 72 тысячи кубометров, что по сравнению с Ригой очень мало. Однако в Даугавпилсе это было всего 0,1% или примерно 39 тысяч кубометров.