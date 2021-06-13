Пн, 14.06.2021
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Когда Ригу затапливает во время ливней, в Даугаву спускают совсем не дождевую воду

Даугава. Иллюстративное фото ФОТО: LETA/Zane Bitere

Год назад Государственная служба окружающей среды (VVD) начала скрупулезнее исследовать, сколько неочищенных канализационных вод Rīgas ūdens во время сильных ливней выпускает в Даугаву; в течение этого месяца были достигнуты улучшения - объем загрязнений снизился наполовину, сообщает передача De facto Латвийского телевидения.

Однако сделанные анализы свидетельствуют - то, что попадает в Даугаву, сильно дождевой водой не разбавляется и похоже на содержимое бытовой канализации.

До 2020 года Rīgas ūdens ежегодно, в ходе аварий во время ливней или оттепелей, выпускало в Даугаву более двух миллионов кубометров сточных вод, а в прошлом году - немногим более миллиона кубометров.

Ранним дождливым утром 26 мая Rīgas ūdens открыло краны аварийного выпуска, и в Даугаву у Волери начали поступать неочищенные сточные воды. В общую систему канализации попало слишком много дождевой воды, и очистные станции такие объемы принять больше не могли. В тот день до четырех часов дня в Даугаву спустили 108 тысяч кубометров неочищенных сточных вод.

Для сравнения, например, такой же объем Кегумская очистная станция обрабатывает за год.

Технический директор Rīgas ūdens Гатис Краузе рассказал передаче De facto об исследовании, которое провел департамент развития Рижской думы. Оно свидетельствует, что 15 миллиметров дождя уже опасно для Риги, а в тот день выпало 28 миллиметров.

Представители предприятия ранее утверждали, что в таких условиях содержимое сточных вод значительно очищается от дождевых вод, поэтому менее вредно. Однако в прошлом году наконец была начато установление состава выпущенных в Даугаву неочищенных сточных вод.

Допустимые лимиты загрязнения были превышены даже в 15 раз.

"Факты печальны. Когда во время ливней приходится открывать эти выпуски, сбрасываемые в окружающую среду сточные воды не так сильно очищают, чтобы мы сказали, что они безвредны для нашей экосистемы. Они близки или равны параметрам неочищенных сточных вод, таких, какими являются коммунальные сточные воды", - рассказала передаче генеральный директор Государственной службы окружающей среды (VDD) Элита Баклане Ансберга.

В прошлые годы Rīgas ūdens ежегодно спускало в Даугаву примерно 2,5 миллиона кубометров неочищенных сточных вод. (Резекне, например, такой объем очищает за год). Это разрешено, и полностью избежать этого, скорее всего, нельзя. Однако VDD в прошлом году обратила на Rīgas ūdens дополнительное внимание, призвав поменьше выпускать канализацию напрямую в Даугаву. Предприятие в прошлом году ввело систему автоматического управления, позволяющую точнее установить границу риска, чтобы исключить человеческий фактор. Число аварийных спусков в прошлом году сократилось почти в три раза (со 181 раза в 2019 году до 66 раз в 2020 году), но данные этого года свидетельствуют о еще чуть более лучшей ситуации.

"Держали ее на последней насосной станции до последнего мгновения, и тогда, когда более уже не было возможно, только тогда автоматически был включен спуск этих сточных воды и они были направлены в Даугаву. Нужно сказать, что цифры к нашему собственному удивлению вышли довольно впечатляющими", - признает технический директор Rīgas ūdens Краузе. В прошлом году в Даугаву попало уже наполовину или на 1,3 миллиона кубометров неочищенной воды меньше, чем годом ранее.

Однако есть и граница возможностей предприятия. Следующие шаги уже находятся в руках политиков и учреждений. Одна из идей - ждать деньги еврофондов, чтобы создать резервуар для накопления сточных вод в моменты перегрузки. Кроме того, есть план добиться, чтобы хотя бы в новых и реновированных объектах дождевая вода больше не отводилась в общую канализацию, снижая нагрузку на нее во время сильных осадков. Плюс больше зеленых решений, впитывающих воду.

"Нам надо разделить на две части. Одно - это здания, а другое - улицы. Начиная реконструкцию улицы, дума, выдвигая проекты, сама ставит перед собой цель и сама эту цель реализует. Я не могу сказать, что так было в прошлом, так как так не было. Мы видим это на той же улице Барона, где дождевая вода по-прежнему идет в общую канализационную систему. И в дальнейшем на все реконструкции, которые будем осуществлять, определенно обратим внимание", - указал вице-мэр Риги Вилнис Кирсис.

В то же самое время Рижская дума под дверями Valsts nekustamie īpašumi перестраивает часть площади у Музея оккупации, и в этом проекте дождевую воду предусмотрено снова впускать в общую канализацию.

"Здесь нужно сказать большое спасибо Государственной службе окружающей среды, которая поддержала нас, так как у нас есть с ней соглашение, что мы больше не выдаем технические документы для принятия дождевой воды, и это тот случай, когда мы сказали "нет", так как рядом, на протяжении руки, есть Даугава. Есть старые системы дождевых вод, которые нужно восстановить, возобновить их деятельность, и эта дождевая вода может быть направлена в Даугаву", - отметил Краузе.

Часть этой площади принадлежит и Риге. Сейчас достигнута договоренность, что комплексное решение по отводу дождевой воды создадут, когда самоуправление восстановит свою половину площади, но относиться это будет ко всей площади. Таким образом вода с большой площади не попадет в общую систему, снизив нагрузки на очистные устройства во время дождя.

Принимая во внимание регулярные сложности, которые создают интенсивные ливни, Rīgas ūdens уже раньше просило самоуправление подготовить новое регулирование по обслуживанию дождевых сточных вод. Несмотря на то, что у самоуправления есть права издавать соответственные правила, в Риге его по-прежнему нет.

"Да, это будет большая работа с связующими правилами, я думаю, она может занять около полугода, если смотреть примерно. Надо будет свести вместе все учреждения и придумать, как мы можем в принципе регулировать как сторону самоуправления, так и то, что связано с новыми строительными объектами и т.д.", - заявил председатель комитета по делам жилья и окружающей среды Рижской думы Эдмунд Цепуритис.

В самоуправлении планируется создать и координационный совет по улучшению систему отвода дождевой воды. В свою очередь стратегия Rīgas ūdens, которая сейчас пишется, предусматривает обязать предприятия также думать над решениями, чтобы во время аварийных выпусков в Даугаву не происходило механическое загрязнение или различные отходы из канализации.

Госслужба окружающей среды провела углубленные проверки и в других городах Латвии.

Сравнительно большие аварийные спуски осуществляет и Цесис, где в Гаую спускают около 4% неочищенных сточных вод. В 2019 году это было 72 тысячи кубометров, что по сравнению с Ригой очень мало. Однако в Даугавпилсе это было всего 0,1% или примерно 39 тысяч кубометров.

И спущенные в обоих городах неочищенные сточные воды не были столь загрязненными, как в Риге.

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