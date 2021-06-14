Темп вакцинации снизился на 20%

За последние семь дней в Латвии вакцинировано не менее 89 607 человек, из которых 25 386 человек получили первую дозу вакцины, 56 273 человека - вторую дозу вакцины. Еще 7948 человек получили однократную вакцину от производителя Johnson&Johnson.

На прошлой неделе темп вакцинации в Латвии был ниже, чем с 31 мая по 6 июня. По данным NVD, на позапрошлой неделе были привиты 113 964 человека.

На прошлой неделе впервые за более чем месяц не удалось достичь целевого показателя - прививать не менее 100 000 человек в неделю. Пока что самые высокие показатели вакцинации были зарегистрированы за неделю с 24 по 30 мая, когда вакцину получили 115 856 человек.

На сегодняшний день в Латвии хотя бы одну дозу вакцины от Covid-19 получил 529 501 человек, а 417 537 человек прошли вакцинацию. Это составляет соответственно 28,05% и 22,12% населения Латвии.