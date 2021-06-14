ВИДЕО ⟩ Чехия забила гол с центра поля в ворота Шотландии
Сборная Чехии в стартовом матче на Евро-2020 уверенно обыграла Шотландию.
Сборная Чехии в стартовом матче на Евро-2020 уверенно обыграла Шотландию.
Матч проходил на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго и завершился победой чешской сборной со счётом 2:0.
Счёт на 42-й минуте матча открыл 25-летний нападающий сборной Чехии и леверкузенского "Байера" Патрик Шик, который головой переправил мяч в дальний угол ворот после навеса Владимира Цоуфала.
На 52-й минуте чехи перехватили мяч в центре поля и организовали быструю атаку. Шик увидел, что вратарь сборной Шотландии Дэвид Маршалл вышел далеко из ворот и точно пробил под перекладину с центра поля, оформив дубль в этой встрече.
Напомним, в одной группе с шотландцами и чехами выступают национальные команды Англии и Хорватии, которые провели свой матч накануне. Победу одержали англичане - 1:0.
В следующем туре Хорватия сыграет с Чехией, а Англия с Шотландией. Обе игры пройдут 18 июня.
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