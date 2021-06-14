ВИДЕО ⟩ Чехия забила гол с центра поля в ворота Шотландии

Матч проходил на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго и завершился победой чешской сборной со счётом 2:0.

Счёт на 42-й минуте матча открыл 25-летний нападающий сборной Чехии и леверкузенского "Байера" Патрик Шик, который головой переправил мяч в дальний угол ворот после навеса Владимира Цоуфала.

На 52-й минуте чехи перехватили мяч в центре поля и организовали быструю атаку. Шик увидел, что вратарь сборной Шотландии Дэвид Маршалл вышел далеко из ворот и точно пробил под перекладину с центра поля, оформив дубль в этой встрече.

Напомним, в одной группе с шотландцами и чехами выступают национальные команды Англии и Хорватии, которые провели свой матч накануне. Победу одержали англичане - 1:0.

В следующем туре Хорватия сыграет с Чехией, а Англия с Шотландией. Обе игры пройдут 18 июня.

Следующие матчи чемпионата Европы по футболу:

14 июня, 19:00, Польша - Словакия

14 июня, 22:00, Испания - Швеция