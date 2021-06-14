Автогол и удаление с поля. В Санкт-Петербурге прошёл матч сборных Словакии и Польши

Матч проходил в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" и завершился со счётом 2:1 в пользу команды Словакии.

Счёт в матче был открыт на 18-й минуте после того как Роберт Мак обыграл двух польских защитников, вошёл в штрафную и точно пробил с острого угла. Мяч от штанги угодил в спину вратаря польской команды Войцеха Щенсны и влетел в ворота.

Мяч записали как автогол, а портал Squawka сообщил, что Щенсны стал автором самого быстрого автогола в истории чемпионатов Европы.

В самом начале второго тайма полузащитник сборной Польши Кароль Линетти восстановил равновесие в счёте, а на 62-й минуте полузащитник сборной Польши Гжегож Крыховяк получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.

Семь минут спустя сборная Польши пропустила в меньшинстве - автором победного гола сборной Словакии стал защитник Милан Шкриньяр, который пробил низом в дальний угол примерно с 13 метров.

Напомним, сборные Польши и Словакии выступают в одной группе с Испанией и Швецией, которые сыграют друг с другом сегодня в 22:00.

Следующие матчи чемпионата Европы по футболу:

14 июня, 22:00, Испания - Швеция