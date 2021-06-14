Первая нулевая ничья на Евро-2020. Испания не смогла обыграть Швецию
Сборная Испании в первом туре группового этапа Евро-2020 сыграла вничью с командой Швеции.
Сборная Испании в первом туре группового этапа Евро-2020 сыграла вничью с командой Швеции.
Матч проходил на стадионе "Олимпико де Севилья" в Севилье и завершился со счётом 0:0.
Испанцы на протяжении всего матча владели тотальным игровым преимуществом, но им не хватало завершающего удара. Так, например, за весь матч испанцы нанесли 5 ударов в створ ворот соперника, а шведы ответили всего одним.
Интереснее всего выглядит статистика по точным передачам - за весь первый тайм футболисты сборной Швеции суммарно отдали всего 58 передач, а в составе Испании трое футболистов записали на свой счёт больше пасов, чем вся команда соперника.
Напомним, в одной группе с Испанией и Швецией, выступают национальные команды Польши и Словакии, очная встреча которых сегодня закончилась победой словаков со счётом 2:1.
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