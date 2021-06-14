Первая нулевая ничья на Евро-2020. Испания не смогла обыграть Швецию

Матч проходил на стадионе "Олимпико де Севилья" в Севилье и завершился со счётом 0:0.

Испанцы на протяжении всего матча владели тотальным игровым преимуществом, но им не хватало завершающего удара. Так, например, за весь матч испанцы нанесли 5 ударов в створ ворот соперника, а шведы ответили всего одним.

Интереснее всего выглядит статистика по точным передачам - за весь первый тайм футболисты сборной Швеции суммарно отдали всего 58 передач, а в составе Испании трое футболистов записали на свой счёт больше пасов, чем вся команда соперника.

Напомним, в одной группе с Испанией и Швецией, выступают национальные команды Польши и Словакии, очная встреча которых сегодня закончилась победой словаков со счётом 2:1.

Следующие матчи чемпионата Европы по футболу:

15 июня, 19:00, Венгрия - Португалия

15 июня, 22:00, Франция - Германия