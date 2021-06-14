"Я не сдамся". Эриксен дал первый комментарий после остановки сердца

"Я не сдамся. Сейчас я чувствую себя лучше, но я хочу понять, что со мной произошло. Хочу сказать всем вам спасибо за то, что вы для меня сделали", - приводит слова Эриксена журналист Фабрицио Романо в Twitter со ссылкой на итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

Напомним, матч между сборными Дании и Финляндии был прерван из-за того, что Эриксен потерял сознание прямо на поле. У 29-летнего футболиста остановилось сердце, но медицинской бригаде удалось спасти ему жизнь.

"Когда мы подбежали к нему, он лежал на боку и мог дышать, его сердце билось. Однако картина резко изменилась, и тогда мы сделали ему спасительный массаж сердца. Мы получили оперативную помощь врачей стадиона и это помогло вернуть Кристиана к жизни", - рассказал главный врач сборной Дании Мортен Бесен.

Встреча Дании и Финляндии была возобновлена спустя 2 часа и завершилась победой финнов со счётом 1:0. Единственный мяч забил нападающий Йоэль Похьянпало.