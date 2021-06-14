Пн, 14.06.2021
Конечно, мы даем кислород. Конечно, до интубации. Но мы не можем регенерировать легкие Байба Розентале, главврач Центра инфектологии
Байба Розентале, главврач Центра инфектологии
Новости Расписание Турнирные таблицы

"Я не сдамся". Эриксен дал первый комментарий после остановки сердца

Кристиан Эриксен ФОТО: Reuters/ScanPix

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен, который перенёс остановку сердца в матче первого тура группового этапа Евро-2020 с Финляндией (0:1), впервые высказался о произошедшем инциденте.

"Я не сдамся. Сейчас я чувствую себя лучше, но я хочу понять, что со мной произошло. Хочу сказать всем вам спасибо за то, что вы для меня сделали", - приводит слова Эриксена журналист Фабрицио Романо в Twitter со ссылкой на итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

Напомним, матч между сборными Дании и Финляндии был прерван из-за того, что Эриксен потерял сознание прямо на поле. У 29-летнего футболиста остановилось сердце, но медицинской бригаде удалось спасти ему жизнь.

"Когда мы подбежали к нему, он лежал на боку и мог дышать, его сердце билось. Однако картина резко изменилась, и тогда мы сделали ему спасительный массаж сердца. Мы получили оперативную помощь врачей стадиона и это помогло вернуть Кристиана к жизни", - рассказал главный врач сборной Дании Мортен Бесен.

Встреча Дании и Финляндии была возобновлена спустя 2 часа и завершилась победой финнов со счётом 1:0. Единственный мяч забил нападающий Йоэль Похьянпало.

Сборная Дании на групповом этапе выступает с командами Финляндии, России и Бельгии, с которой они проведут очный матч 17 июня.

НАВЕРХ
Back