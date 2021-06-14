Пн, 14.06.2021
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Том Лусис

Выявлено 74 новых случая Covid-19, кумулятивный показатель - 153,4

ФОТО: Kristjan Teedema/Tartu Postimees

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 74 новых случая Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC). О новых случаях смерти не сообщается. 

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек снизился с 154,9 до 153,4 случая.

За последние сутки проведено 3409 тестов на Covid-19. Доля положительных результатов - 2,2%. 

Всего в Латвии за время пандемии Covid-19 заразились 136 104 человека, скончались 2456 заразившихся.

Согласно расчетам агентства LЕТА, за последние две недели в Латвии выявлено 2905 случаев Covid-19.

 
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