Выявлено 74 новых случая Covid-19, кумулятивный показатель - 153,4

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек снизился с 154,9 до 153,4 случая.

За последние сутки проведено 3409 тестов на Covid-19. Доля положительных результатов - 2,2%.

Всего в Латвии за время пандемии Covid-19 заразились 136 104 человека, скончались 2456 заразившихся.