Выявлено 74 новых случая Covid-19, кумулятивный показатель - 153,4
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 74 новых случая Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC). О новых случаях смерти не сообщается.
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 74 новых случая Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC). О новых случаях смерти не сообщается.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек снизился с 154,9 до 153,4 случая.
За последние сутки проведено 3409 тестов на Covid-19. Доля положительных результатов - 2,2%.
Всего в Латвии за время пандемии Covid-19 заразились 136 104 человека, скончались 2456 заразившихся.
Согласно расчетам агентства LЕТА, за последние две недели в Латвии выявлено 2905 случаев Covid-19.