Работники высоко ценят гибкость
Под влиянием пандемии Covid-19 значительное количество предприятий в разных отраслях, в том числе финансовые компании и банки, полностью или частично перешли на удаленную работу.
Под влиянием пандемии Covid-19 значительное количество предприятий в разных отраслях, в том числе финансовые компании и банки, полностью или частично перешли на удаленную работу.
В успешной организации удаленной работы решающее значение имеет коммуникация. Необходимо поощрять сотрудников к общению друг с другом и к открытости в общении с руководством не только в случаях трудностей или проблем, но и в повседневной жизни.
Под влиянием пандемии специалисты по персоналу и руководители предприятий осознали, что сотрудники ценят гибкость, которая включает в себя возможность выбирать форму и время работы, не сидя с понедельника по пятницу в офисе, а работая полностью или частично из дома, пишет Diena.
Что будет после пандемии?
Уже ясно, что будут группы профессий, которые останутся на удаленной работе и после пандемии. Если говорить о мотивации сотрудников при удаленной работе, следует отметить, то здесь важную роль играют не только специалисты по персоналу, но и руководители предприятий. Это означает, что предприятиям необходимо подумать о специфическом обучении руководителей в таких обстоятельствах.