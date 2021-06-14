Работники высоко ценят гибкость

В успешной организации удаленной работы решающее значение имеет коммуникация. Необходимо поощрять сотрудников к общению друг с другом и к открытости в общении с руководством не только в случаях трудностей или проблем, но и в повседневной жизни.

Под влиянием пандемии специалисты по персоналу и руководители предприятий осознали, что сотрудники ценят гибкость, которая включает в себя возможность выбирать форму и время работы, не сидя с понедельника по пятницу в офисе, а работая полностью или частично из дома, пишет Diena.

Что будет после пандемии?