Александр Поветкин завершил карьеру

"Годы берут своё, решил завершить карьеру. Нужно ещё многое пролечить. Мне уже не 20 лет. Такое решение всегда непросто даётся. Но время даёт о себе знать", - сказал Поветкин.

41-летний боксёр не исключил варианта, при котором согласится провести выставочный поединок. "Почему бы и нет? Пусть платят", - сказал спортсмен.

Александр Поветкин является олимпийским чемпионом 2004 года и двукратным чемпионом мира (2002, 2004), бывший временный чемпион мира по версии WBC (2020-2021), регулярный чемпион мира по версии WBA (2011-2013), WBC Silver (2014-2016), WBO International (2017-2018) и WBA Inter-Continental (2017-2018) в тяжёлом весе.

Свой последний поединок Поветкин провёл в марте 2021 года, когда техническим нокаутом проиграл британцу Диллиану Уайту и потерял пояс временного чемпиона WBC в тяжёлом весе.

Поражение от Уайта российский боксёр списывал на последствия коронавируса. Поветкин сообщал, что после перенесённого коронавируса у него обнаружились серьёзные проблемы с сосудами.