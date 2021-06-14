Александр Поветкин завершил карьеру
Российский боксёр Александр Поветкин принял решение завершить спортивную карьеру. Об этом сообщает ТАСС.
Российский боксёр Александр Поветкин принял решение завершить спортивную карьеру. Об этом сообщает ТАСС.
"Годы берут своё, решил завершить карьеру. Нужно ещё многое пролечить. Мне уже не 20 лет. Такое решение всегда непросто даётся. Но время даёт о себе знать", - сказал Поветкин.
41-летний боксёр не исключил варианта, при котором согласится провести выставочный поединок. "Почему бы и нет? Пусть платят", - сказал спортсмен.
Александр Поветкин является олимпийским чемпионом 2004 года и двукратным чемпионом мира (2002, 2004), бывший временный чемпион мира по версии WBC (2020-2021), регулярный чемпион мира по версии WBA (2011-2013), WBC Silver (2014-2016), WBO International (2017-2018) и WBA Inter-Continental (2017-2018) в тяжёлом весе.
Свой последний поединок Поветкин провёл в марте 2021 года, когда техническим нокаутом проиграл британцу Диллиану Уайту и потерял пояс временного чемпиона WBC в тяжёлом весе.
Поражение от Уайта российский боксёр списывал на последствия коронавируса. Поветкин сообщал, что после перенесённого коронавируса у него обнаружились серьёзные проблемы с сосудами.
Всего на счету Поветкина 36 побед при трёх поражениях и ничьей.