Объем лесных грузов в Рижском порту увеличивается - компании наращивают погрузочно-разгрузочные и складские мощност

«На рост влияет и экспорт в США, так как европейские производители в первом квартале отгрузили древесины на 30% больше, чем за тот же период прошлого года. Хотя цены на древесину выросли во всем мире, самый быстрый рост цен и спроса наблюдается в Соединенных Штатах, где цены на изделия из дерева утроились», так о рыночной ситуации рассказал Кристапс Клаусс, исполнительный директор Латвийской федерации лесной промышленности.

«Весна была очень активной. Объем пиломатериалов и деревянных плит, обработанных на «WT Terminal», вырос примерно вдвое», - подчеркнул Андис Бункшис, член Правления компании «WT Terminal», работающей в Рижском Свободном порту. Компания «WT Terminal», сфера деятельности которой - оказание стивидорных услуг и услуг по обработке пиломатериалов, уже несколько лет является одним из наиболее быстро развивающихся предприятий Рижского порта. В связи с растущим спросом на лесоматериалы «WT Terminal» продолжает инвестировать в расширение складских помещений и приобретение нового погрузочно-разгрузочного оборудования. «Это относительно дорогие материалы, поэтому технология погрузки и учет тесно связаны и рабочий процесс совсем не прост. Мы инвестируем не только в погрузочные технологии, но и в ИТ-решения, от которых напрямую зависит точный учет грузов и их отправка», - пояснил А. Бункшис.

Следует отметить, что Управление Рижского Свободного порта в настоящее время проводит работы по очистке главного судоходного канала в Зимнем порту, и «WT Terminal» сможет принимать более крупные суда у своих причалов и, таким образом, обрабатывать большие объемы грузов.

Отрасль лесного хозяйства обеспечивает пятую часть экспорта Латвии, а предприятия этого сектора вносят значительный вклад в экономику Латвии. Однако, по словам руководителя отраслевой организации, хорошие показатели - это результат совместной работы. «90 - 95% того, что производится в Латвии, продается не в Латвии, а на международном рынке, поэтому морские и наземные перевозки являются очень важным фактором», - в заключение подчеркнул К. Клаус.

Первый квартал 2021 года относительно сегмента древесины в Рижском порту можно оценить как удачный - перевалено 2,56 млн. тонн грузов различных лесоматериалов, что на 2,9% больше, чем за соответствующий период прошлого года.