Полиция обнародовала новую информацию об убийстве на автобусной остановке в Лиепае

В пятницу, 11 июня, в Лиепайском отделении Курземского регионального управления Государственной полиции было возбуждено уголовное дело по факту убийства.

Полиция продолжает расследование, но теперь предварительная информация свидетельствует о том, что около 23:40 в Лиепае мужчина в возрасте примерно 50 лет на автобусной остановке на улице Лиелас подошел к человеку в инвалидной коляске и в результате конфликта угрожал ему ножом.

Находившийся там же мужчина в возрасте около 40 лет, увидев это, принялся защищать человека в инвалидной коляске, в результате чего злоумышленник ударил его ножом в грудь и ушел.

Свидетелями инцидента стали двое очевидцев, один из которых бросился к пострадавшему, но, к сожалению, тот скончался, а другой очевидец побежал за нападавшим, поймал его и сбил с ног.

В этот момент мимо проезжали полицейские, которые, увидев произошедшее, задержали нападавшего.

Задержанный ранее привлекался к ответственности за преступления против жизни и здоровья человека и был освобожден из тюрьмы в прошлом году. Вчера, 13 июня, должностные лица отдела криминальной полиции Лиепайского отделения Курземского регионального управления Государственной полиции попросили суд применить к мужчине меру пресечения - тюремное заключение, которое вступило в силу. Государственная полиция продолжает расследование уголовного дела.