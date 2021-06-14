При неясных обстоятельствах с дороги съехал мотоциклист. Водитель погиб, пассажира реанимировали полицейские

В Земитской волости Кандавского края мотоцикл Yamaha XJ600S по пока непонятным причинам выехал за пределы проезжей части.

На месте происшествия скончался мужчина 1976 года рождения, а мужчина 1992 года рождения получил серьезные травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

По факту происшествия полицией возбуждено уголовное дело, проводится расследование для выяснения всех обстоятельств происшествия.

В связи с происшествием полиция выражает благодарность и признательность младшему инспектору-старшему сержанту Айнару Зегелису и младшему инспектору-старшему сержанту Сигурду Ранцансу из отдела дорожного наблюдения Управления патрульной полиции Земгальского регионального управления полиции, которые по прибытии на место не растерялись, проявили инициативу и оперативно и профессионально оказали пострадавшему первую помощь до приезда врачей.

"Спасибо коллегам за их заботу, умные, смелые и целеустремленные действия и настойчивость, при выполнении реанимационных мероприятий на протяжении более чем 20 минут. Ваш пример укрепляет и вдохновляет", - сказали в полиции.