Пн, 14.06.2021
Из 100 пациентов, которые попадают в больницу, 10-15 домой не возвращаются. Они умирают. Байба Розентале, главврач Центра инфектологии
Байба Розентале, главврач Центра инфектологии

При неясных обстоятельствах с дороги съехал мотоциклист. Водитель погиб, пассажира реанимировали полицейские

ФОТО: OlegRi/Shutterstock.com

В воскресенье, 13 июня, в дорожно-транспортном происшествии в районе Кандавы погиб мотоциклист. После реанимационных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, в больницу был доставлен его пассажир, сообщила Даце Калниня, представитель Управления Госполиции Земгальского региона.

В Земитской волости Кандавского края мотоцикл Yamaha XJ600S по пока непонятным причинам выехал за пределы проезжей части.

На месте происшествия скончался мужчина 1976 года рождения, а мужчина 1992 года рождения получил серьезные травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

По факту происшествия полицией возбуждено уголовное дело, проводится расследование для выяснения всех обстоятельств происшествия.

В связи с происшествием полиция выражает благодарность и признательность младшему инспектору-старшему сержанту Айнару Зегелису и младшему инспектору-старшему сержанту Сигурду Ранцансу из отдела дорожного наблюдения Управления патрульной полиции Земгальского регионального управления полиции, которые по прибытии на место не растерялись, проявили инициативу и оперативно и профессионально оказали пострадавшему первую помощь до приезда врачей.

"Спасибо коллегам за их заботу, умные, смелые и целеустремленные действия и настойчивость, при выполнении реанимационных мероприятий на протяжении более чем 20 минут. Ваш пример укрепляет и вдохновляет", - сказали в полиции.

Уже сообщалось, что вчера, 13 июня, в ДТП погиб один человек. ДТП со смертельным исходом зарегистрировано в Земгале.

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