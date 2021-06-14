"Газпром" сокращает транзит газа через Беларусь. Сколько потеряет Минск?

"У России появляется козырь, она сможет выбирать наиболее привлекательные с экономической точки зрения маршруты", - подчеркнула Манёнок в комментарии для Naviny.by.
Эксперт напомнила, что, кроме газопроводов "Северный поток" и "Ямал - Европа", российский газ поступает в Европу еще по газопроводу "Турецкий поток" и через газотранспортную систему Украины.
Манёнок отметила, что сегодня Киев предоставляет "Газпрому" "весьма непривлекательные" условия транспортировки с точки зрения оплаты - "качай или плати". То есть "Газпром" должен оплатить законтрактованные объемы, даже если в реальности объем транзита будет меньше.
Пятилетний контракт с Украиной заканчивается в конце 2024 года, соответственно украинское и белорусское направления транзита российского газа в Европу могут стать конкурентами, считает эксперт. Прежде всего, в вопросах цены, а сейчас тариф на прокачку газа через Беларусь заметно ниже, чем через Украину.
Аналитик уверена, что полностью осушать трубопровод через Беларусь "Газпром" не будет, ведь российская компания является собственником белорусского участка газопровода "Ямал - Европа" и "напрямую заинтересована в работе этого коридора".
""Газпром" попытается сохранить возможность для поставки газа через трубопровод: это самое короткое логистическое плечо для транспортировки газа на Запад, да и страна-транзитёр вполне лояльная. В любом случае, у России появляется выбор, и повлиять на нее политически будет сложнее, в том числе и Украине", - отметила Манёнок.
Эксперт предположила, что сокращение поставок газа через трубу "Ямал - Европа" - это еще и "элемент торга с Польшей".
В мае прошлого года эта страна не продлила "ямальское соглашение" с российской газовой компанией и перешла на транзит газа по результатам аукционов, поэтому "Газпром" вынужден бронировать краткосрочные транзитные мощности у польского оператора Gaz-System.
Нежелание Польши покупать российский газ связано с его стоимостью. Кроме того, Варшава является ярым противником "Северного потока - 2", так как он усиливает роль Германии как европейского газового хаба, которым Польша хочет стать сама, ведь она строит газопровод Baltic Pipe, который должен соединить Польшу с норвежским шельфом через Данию.
Варшава постепенно сокращает поставки газа из России, чтобы в 2022 году отказаться от них полностью.
1 октября истекают годовые обязательства "Газпрома" на поставку по газопроводу "Ямал - Европа". По мнению аналитиков, тех объемов, которые шли транзитом через Польшу (78 млн кубометров в сутки) как раз достаточно для загрузки "Северного потока - 2".
Более четко перспективы транзита российского газа через Польшу обрисуются 5 июля, когда польский оператор Gaz-System проведет аукцион на бронирование мощностей газопровода "Ямал - Европа" на следующий газовый год. Соответственно станет известен и объем транспортировки газа по территории Беларуси.
"Возможно, это определенный торг за более выгодные условия транзита и поставок, а также намек Польше, что, отказавшись от поставки и транзита через свою территорию российского газа, она теряет немалые деньги", - отметила Татьяна Манёнок.
Экономический инвестиционный эксперт Даниэль Крутцинна также полагает, что сокращение транзита газа через Беларусь в Европу связано с запуском газопровода "Северный поток - 2".
"Для России это возможность обойти Польшу, - отметил он в комментарии для Naviny.by. - Кроме того, можно предположить, что Кремль хочет продемонстрировать Минску, что с Беларусью в транзитных вопросах он может и не считаться. Это может быть еще и намек другим странам, которые находятся между Россией и Германией, прежде всего, Украине".