"Газпром" сокращает транзит газа через Беларусь. Сколько потеряет Минск?

Эксперты полагают, что причина сокращения транзита газа обусловлена запуском в ближайшее время газопровода "Северный поток-2", который, как и первый "Северный поток", проложен по дну Балтийского моря, что позволяет качать российский газ в Европу без посредников. Москва никогда не скрывала, что хочет снизить зависимость от транзитных стран - Украины, Беларуси, Польши и других государств, чтобы исключить риски перекрытия трубы в результате политических конфликтов.

Во всем виноват "Северный поток"?

Через нашу страну газ прокачивается по транснациональному газопроводу "Ямал - Европа" мощностью 32,9 млрд кубометров в год. По трубе топливо транзитом транспортируется в Польшу, а затем следует в Германию. Белорусским участком газопровода управляет стопроцентная дочка "Газпрома" - ОАО "Газпром трансгаз Беларусь".

Через белорусскую газотранспортную систему, которой управляет тоже "Газпром трансгаз Беларусь", российский газ поступает в Литву и далее в Калининградскую области, а также в Украину.

"Газпром" не объясняет в документе причины столь резкого снижения транзита через Беларусь.

Беларусь может лишиться значительных средств, которые получает за услуги транспортировки российского газа - в общей сложности, по оценкам экспертов, сумма составляет около 350 млн долларов в год.

Эксперты полагают, что причина сокращения транзита газа через нашу страну обусловлена запуском в ближайшее время газопровода "Северный поток - 2", который, как и первый "Северный поток", проложен по дну Балтийского моря, что позволяет качать российский газ в Европу без посредников.

Инструмент геополитического влияния Москвы

Строительство "Северного потока - 2" должно завершиться к концу 2021 года, после чего газопровод будет введен в эксплуатацию. Цель проекта - увеличение поставок газа на европейский рынок.

Кроме того, Москва никогда не скрывала, что хочет снизить зависимость от транзитных стран - Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских, а также прибалтийских государств, чтобы исключить риски перекрытия трубы в результате политических конфликтов.

Завершить строительство в назначенные сроки - в декабре 2019 года - помешали американские санкции. Вашингтон прилагает активные усилия, чтобы блокировать проект, и объясняет это тем, что не может допустить усиления геополитического влияния Москвы с помощью трубопровода, прежде всего, на Украину, которая финансово сильно пострадает, лишившись транзита российского газа.

Однако многие эксперты полагают, что действия Вашингтона в отношении "Северного потока" - это конфликт двух бизнес-проектов. США продвигают на европейский рынок свой сжиженный природный газ, который значительно дороже российского трубопроводного.

Перекинет ли Россия "белорусские" объемы транзитного газа на "Северный поток - 2"?

По мнению эксперта в энергетической сфере Татьяны Манёнок, снижая поставки газа через "Ямал - Европу" в четвертом квартале, Россия "форсирует запуск "Северного потока - 2"", который также запланирован на этот период.