Как власти Беларуси используют против СМИ тактику выжженной земли

Триумф пропаганды и удушение интернет-свободы
Следует заметить, что замещение авторов, апеллирующих к рациональному или, по крайней мере, пытающихся выступать в интересах социальных групп населения, на откровенных работников агитпропа произошло задолго до политического кризиса 2020 года.
В Беларуси не сложилась система качественных, ответственных СМИ, которые задавали бы стандарт в отрасли, что дало возможность акторам, в первую очередь чиновникам, в качестве "новости" скармливать публике сообщения о намерениях, размывать грань между событиями и тем, что может произойти когда-либо или даже является пустым обещанием.
Таким образом, вместо фактов аудитория в значительной мере привыкала получать пропагандистские продукты. Это произошло в "мирное время", до нынешнего политического кризиса.
Сейчас же пали последние бастионы в сознании сотрудников госСМИ, которые не позволяли себе откровенно мистифицировать аудиторию и использовать сниженную лексику, ярлыки (сначала это проникло в "авторские передачи", но теперь обосновалось и в "новостях").
Это наводит на размышления об интоксикации этих людей собственной пропагандой, а также плачевных последствиях для уязвимых групп населения, привыкших потреблять новости из телевизора.
Белорусские власти пересматривают традиционные представления о нормальном и допустимом в сфере прав законопослушных граждан, и это вызывает оторопь у всех, кто до 2020 года не знал о политических репрессиях в Беларуси или не хотел о них слышать.
Однако в сфере медиабизнеса об особенностях правил игры в Беларуси знали все заинтересованные. Другое дело, что было окно возможностей, особенно в сфере интернет-СМИ. В 2008 году тогдашний помощник президента Всеволод Янчевский публично пообещал, что "интернет в Беларуси был, есть и будет свободным", и долго было почти так.
Однако теперь власти поставили своей целью подавить свободомыслие во всей медиасфере, не оставляя и интернет-гетто, тем более что оно по охвату аудитории уже не уступает телевизору.
Редакции пытаются выжить под огнем
Руководители независимых белорусских СМИ, с которыми автор этих строк беседовал о развитии ситуации, видят свои проекты заложниками политического кризиса.
Помимо рисков личной физической безопасности редакционных сотрудников на повестке дня стоит проблема разрушения старой модели медиабизнеса. В частности, рекламодатели и дистрибьюторы откровенно боятся сотрудничать с независимыми СМИ.
В отношении потенциальных рупоров протеста действует тактика выжженной земли, и в этих условиях у независимых СМИ пока нет навыка выживания.
Эти вызовы заставляют издателей переориентироваться на многоплатформенные модели медиабизнеса, которые в "мирное время" выглядели рискованными и маломаржинальными.
Портал TUT.by до разгрома играл роль главного общественно-политического СМИ. Перепридумывание этого проекта после релокации вне белорусской юрисдикции может открыть новую главу в истории белорусских медиа - если повезет.