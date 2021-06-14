Как власти Беларуси используют против СМИ тактику выжженной земли

Власти поставили своей целью подавить свободомыслие во всей медиасфере, не оставляя даже "интернет-гетто", тем более, что оно по охвату аудитории уже не уступает телевизору.

Медиааналитик Naviny.by собрал все громкие дела и репрессии против СМИ в последнее время, вспомнил похожие случаи в белорусской истории и поговорил с главами ведущих медиа о том как редакции сейчас справляются с ситуацией.

Режим Лукашенко с самого начала стремился контролировать медиасферу

Ситуация отчасти напоминает поведение белорусских властей в медиасфере после конституционного кризиса 1996 года и президентских выборов 2001 и 2006 годов. Но сейчас зачистка выглядит намного жестче.

Александр Лукашенко пришел к власти в 1994 году при свободе частных СМИ и ограниченном, но все же плюрализме мнений в госСМИ. При этом вопреки популистской риторике его администрация почти сразу в рамках борьбы с конкурирующими политическими факторами в других ветвях власти и оппозицией как таковой начала закручивать гайки сначала в государственном медийном секторе, а потом и в частном.

Лукашенко поменял главных редакторов государственных газет - даже тех, в которых администрация президента и правительство не числились среди учредителей. В этом плане показательно подчинение тогдашней парламентской "Народной газеты" - законодательный орган не смог отстоять свои права на это издание.

Постепенно ушли от освещения общественно-политической тематики частные кабельные телеканалы (большинство из них просто перестало производить новости). Частные FM-радиостанции согласились отчитываться перед Министерством информации о своих выпусках новостей и строить их на основе сообщений государственного информагентства БелТА. А независимые региональные газеты исчезли практически везде, кроме Брестской области.

Вдобавок в Беларуси перестали ретранслировать российское радио, а телевидение сделали гибридным - над российскими каналами "взяли шефство" белорусские, всегда готовые при необходимости заменять нежелательный контент на безвредный, а также перемежающие российские передачи своими.

В итоге властям удалось довольно быстро взять под контроль традиционное медиапространство, оставив до поры до времени относительную свободу интернет-изданиям (на них также замахивались, но тогда посчитали нецелесообразным уничтожать).

У властей и политиков - инструментальный подход к прессе

Интенсивность зачистки потенциальных рупоров протеста тогда и теперь отличается, но общего больше, чем может показаться на первый взгляд. В масштабах страны или региона под прицелом находятся самые массовые и самые громкие.

Власти и политические акторы пытаются относить те или иные СМИ к сети своих оппонентов ("оппозиционные", "провластные", "прозападные", "пророссийские") и на основе таких выводов строят отношения, у себя в головах отрицая субъектность СМИ, исключая возможность существования самостоятельной редакционной политики, не представляя, что могут быть независимые СМИ, а не обслуга политиков.

Они хотят, чтобы аудитория СМИ получала фреймированную определенным образом информацию, причем чтобы рамки задавали "свои", а не "чужие".