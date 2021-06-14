В Риге пройдёт бойцовский турнир Ghetto Fight
19 июня в спортивном комплексе Гризинькалнса пройдёт ежегодный международный бойцовский турнир Ghetto Fight. В ходе турнира пройдут бои по кикбоксу, панкратиону, ММА и боксу.
19 июня в спортивном комплексе Гризинькалнса пройдёт ежегодный международный бойцовский турнир Ghetto Fight. В ходе турнира пройдут бои по кикбоксу, панкратиону, ММА и боксу.
В этот раз, соблюдая все ограничения, в рамках турнира состоится 15 поединков. В боях примут участие как любители, так и профессиональные бойцы.
В специальной восьмиугольной клетке будут сражаться такие спортсмены, как Иван Кожеченков, Андрей Кудрявцев, Айгарс Букартс, Билол Абдурасулов и многие другие. Главным боем вечера будет схватка ММА латвийского топового тяжеловеса Рихарда Бигиса и спортсмена из Черногория Велько Янковича.
"Нашей задачей всегда было показать зрелищные бои. Мы стараемся, чтобы зрители получали максимальное удовольствие от атмосферы мероприятия. На сегодняшний день есть определённые сложности из-за ограничений, но наша команда следит за тем, чтобы всем было хорошо и при этом никто не нарушал закон", - заявил лидер Ghetto Fight Манвел Исаджанян.
Начало турнира в 16:00. Количество мест ограничено. Больше информации на официальном сайте мероприятия www.ghetto.lv.