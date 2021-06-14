В Риге пройдёт бойцовский турнир Ghetto Fight

В этот раз, соблюдая все ограничения, в рамках турнира состоится 15 поединков. В боях примут участие как любители, так и профессиональные бойцы.

В специальной восьмиугольной клетке будут сражаться такие спортсмены, как Иван Кожеченков, Андрей Кудрявцев, Айгарс Букартс, Билол Абдурасулов и многие другие. Главным боем вечера будет схватка ММА латвийского топового тяжеловеса Рихарда Бигиса и спортсмена из Черногория Велько Янковича.

"Нашей задачей всегда было показать зрелищные бои. Мы стараемся, чтобы зрители получали максимальное удовольствие от атмосферы мероприятия. На сегодняшний день есть определённые сложности из-за ограничений, но наша команда следит за тем, чтобы всем было хорошо и при этом никто не нарушал закон", - заявил лидер Ghetto Fight Манвел Исаджанян.