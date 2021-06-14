Коронавирус в Балтии: 66 новых случаев в Литве, 28 - в Эстонии

Литва

За минувшие сутки в Литве подтверждено 66 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались три человека.

Это минимальное количество новых случаев с конца сентября прошлого года.

За минувшие сутки было проведено 1 893 молекулярных теста (ПЦР) и 2 219 антигенных тестов на Covid-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 122 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 1,2%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 277 812 случаев Covid-19.

От коронавируса в Литве скончались 4342 человека. Всего с данным заболеванием - непосредственно и косвенно - связаны 8793 смерти.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 2422 теста на коронавирус, первичный позитивный результат дали 28 из них, то есть 1,2%.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 74,6 на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов - 1,9%.

За сутки в больницах открыто 7 новых историй болезни Covid-19, стационарное лечение требуется 70 пациентам. Средний возраст госпитализированных 65 лет. Нуждающихся в лечении пациентов старше 60 лет в больницах 47, то есть 67%.