Пн, 14.06.2021
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Том Лусис

Остапенко и Севастова примут участие в Олимпийских играх

Алёна Остапенко и Анастасия Севастова ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Латвийские теннисистки Алёна Остапенко и Анастасия Севастова в новом рейтинге WTA заняли 43-е и 57-е место соответственно, что позволило обеим спортсменкам отобраться на предстоящие Олимпийские игры в Токио.

Несмотря на то, что Остапенко на минувшем "Ролан Гаррос" не смогла преодолеть первый раунд, в новом рейтинге WTA латвийская теннисистка поднялась на одну строчку и теперь занимает 43-е место.

Севастова в Париже также остановилась на стадии первого раунда и опустилась в рейтинге на девять позиций, покинув топ-50. Лиепайчанка в обновлённом рейтинге занимает 57-е место, а на Олимпиаде в Токио выступят 56 теннисисток.

Несмотря на это, Севастова прошла отбор, так как от одной страны на Олимпиаде может быть представлено не более четырёх теннисисток, а в топ-50 большое количество спортсменок из США и России.

Интересно, что по итогам "Ролан Гаррос" в топ-10 женского одиночного рейтинга не произошло никаких изменений - лидером по-прежнему является австралийка Эшли Барти.

Победительница Открытого чемпионата Франции Барбора Крейчикова поднялась на 18 позиций и теперь занимает 15-е место.

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