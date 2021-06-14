Байден встретился с лидерами стран Балтии: они обсудили противостояние усилению России и Китая

Президент Латвии Эгил Левитс, премьер-министр Эстонии Кая Каллас и президент Литвы Гитанас Науседа встретились с президентом США в Брюсселе перед началом саммита НАТО.

Встреча началась в 12.30 по брюссельскому времени (13.30 по латвийскому времени).

Байден начал день со встречи с лидерами стран Балтии. В беседе с представителями стран восточного фланга НАТО он обсудил "созданную Россией угрозу", Китай и недавний эпизод воздушного пиратства в Беларуси, подтвердил Джейк Салливан, советник Белого дома по национальной безопасности.

Президент Литвы попросил Байдена увеличить военное присутствие США в регионе

Литовский президент Гитанас Науседа обсудил с президентом США Джо Байденом возможности увеличить военное присутствие США в регионе, сообщило президентское ведомство.

"Мы хотели бы, чтобы военное присутствие США в Литве и странах Балтии увеличивалось, это было бы лучшим и важнейшим проявлением внимания к безопасности нашего региона", - сказал Науседа.

По словам литовского президента, участие США в повышении безопасности и улучшении обороны региона - самый весомый фактор сдерживания России.

Как сказал Науседа, США понимают угрозы для стран Балтии, им хорошо знакомы становящееся все более агрессивным поведение России и стремление интегрировать Белоруссию в военные структуры России.

"Мы услышали заверение, что США видят наш регион как [регион] стратегической важности для альянса, где следует стремиться к сдерживанию и укреплению обороны", - сказал президент Литвы.

После саммита НАТО Байден встретится в Женеве с президентом России Владимиром Путиным.

"Я уверен, что Байден на встрече с Путиным передаст четкий месседж о единстве и сплоченности НАТО в ответ на агрессивные и недружественные действия России", - сказал Науседа.

Он добавил в Facebook, что Д. Байден обещал на встрече с президентом России отстаивать интересы безопасности региона.

"Связь между странами Балтии и США еще больше укрепилась", - отметил президент.

Президент США Байден обсудил с лидерами стран Балтии противостояние усилению России и Китая

США привержены сотрудничеству в рамках НАТО, чтобы противостоять действиям России и Китая, заявил в понедельник на встрече с руководителями Эстонии, Латвии и Литвы президент США Джо Байден.

"Президент Байден в понедельник в рамках саммита НАТО в Брюсселе встретился с премьер-министром Эстонии Каей Каллас, президентом Латвии Эгилом Левитсом и главой литовского государства Гитанасом Науседой", - сообщается в пресс-релизе Белого дома.

"Все четверо глав государств выразили свою приверженность дальнейшему укреплению политического, военного и экономического партнерства, в том числе в рамках НАТО, чтобы противостоять усилению влияния России и Китая", - отмечается в заявлении.