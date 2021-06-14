Задержана женщина, которая распространяла ложную информацию о пособии NVA

На основании заявления Государственного агентства занятости (NVA) уголовное дело было возбуждено в соответствии со статьей 231 (1) Уголовного кодекса - по факту грубого нарушения общественного порядка, проявившегося в нарушении работы NVA.

Выяснилось, что в социальных сетях появилось видео, в котором человек распространяет заведомо ложную информацию, объявляя, что любой по прибытии в NVA имеет возможность заполнить уже подготовленные анкеты и получить 130 евро. Распространение этой информации существенно затруднило работу NVA и нарушило работу учреждения, в основном из-за повышенного интереса населения к услугам, упомянутым в распространенном видео, которые NVA на самом деле не предоставляет.

Сотрудники отдела по борьбе с киберпреступностью провели анализ данных и поиск в интернете, чтобы получить дополнительную информацию, необходимую для расследования. В результате было установлено лицо, совершившее преступную, хулиганскую деятельность, а именно создание ложной информации и размещение ее на сайте.

В мае этого года за совершение преступления была задержана женщина 1986 года рождения. Доказательства, полученные в ходе расследования, позволили установить личность подозреваемой и прекратить преступление. К подозреваемой были применены меры безопасности, не связанные с лишением свободы.

Госполиция напоминает, что распространение ложной информации, которая игнорирует общепринятые нормы поведения и нарушает спокойствие людей, учреждений, компаний или организаций, может быть наказано лишением свободы на срок до двух лет или краткосрочным тюремным заключением, принудительными работами или штрафом.