Задержана женщина, которая распространяла ложную информацию о пособии NVA

На основании заявления Государственного агентства занятости (NVA) уголовное дело было возбуждено в соответствии со статьей 231 (1) Уголовного кодекса - по факту грубого нарушения общественного порядка, проявившегося в нарушении работы NVA.
Выяснилось, что в социальных сетях появилось видео, в котором человек распространяет заведомо ложную информацию, объявляя, что любой по прибытии в NVA имеет возможность заполнить уже подготовленные анкеты и получить 130 евро. Распространение этой информации существенно затруднило работу NVA и нарушило работу учреждения, в основном из-за повышенного интереса населения к услугам, упомянутым в распространенном видео, которые NVA на самом деле не предоставляет.
Сотрудники отдела по борьбе с киберпреступностью провели анализ данных и поиск в интернете, чтобы получить дополнительную информацию, необходимую для расследования. В результате было установлено лицо, совершившее преступную, хулиганскую деятельность, а именно создание ложной информации и размещение ее на сайте.
В мае этого года за совершение преступления была задержана женщина 1986 года рождения. Доказательства, полученные в ходе расследования, позволили установить личность подозреваемой и прекратить преступление. К подозреваемой были применены меры безопасности, не связанные с лишением свободы.
Госполиция напоминает, что распространение ложной информации, которая игнорирует общепринятые нормы поведения и нарушает спокойствие людей, учреждений, компаний или организаций, может быть наказано лишением свободы на срок до двух лет или краткосрочным тюремным заключением, принудительными работами или штрафом.
Государственная полиция призывает население критически оценивать информацию, доступную на различных сомнительных интернет-ресурсах, и не делиться непроверенными сведениями! За официальной информацией государственных органов можно следить на сайтах органов власти и в официальных аккаунтах в социальных сетях.