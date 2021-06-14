В Женеве к приезду Путина нарисовали граффити с Навальным: ранее такое же уничтожили в Санкт-Петербурге

Граффити повторяет изображение, которое в апреле появилось на трансформаторной будке в Санкт-Петербурге .

28 апреля в Cанкт-Петербурге на трансформаторной будке нарисовали граффити с российским политиком Алексеем Навальным. Рядом с изображением была написана фраза "Герой нового времени". Через несколько часов граффити закрасили.

Женевскую копию граффити сопровождает надпись Le héros de notre temps, что в переводе с французского означает "Герой нашего времени".

Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден встретятся в Женеве 16 июня. Стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты, ранее сообщила Русская служба BBC.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил "Дождю", что президент России на встрече с Джо Байденом не будет обсуждать Алексея Навального: "Здесь нечего обсуждать. Нечего обсуждать об этом джентльмене. Он в тюрьме, и он не является предметом повестки наших двусторонних отношений".