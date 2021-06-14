В годовщину начала сталинских ссылок главы стран Балтии призывают мир не забывать об этом

Руководители стран Балтии вместе обратились к гражданам своих стран и международной общественности с призывом не забывать потрясшие мир массовые ссылки, которые сломили судьбы многих поколений.

"Сегодня минутой молчания мы можем почтить память жертв. Но мы также должны говорить. Такие события, как начавшиеся 14 июня ссылки, имели свою причину. Это случилось потому, что две силы зла - нацистская Германия и советский коммунистический режим - заключили тайное соглашение о разделе Европы. Поправ суверенитет стран, права человека и верховенство права, эти два режима создали для людей неописуемые страдания", - отметили президенты.

Главы государств в своем обращении напомнили, что последствия советской оккупации в балтийских странах ощущаются до сих пор, спустя 30 лет после восстановления независимости.

По случаю 80-летия начала массовых ссылок президенты акцентировали важность сотрудничества и единства стран ЕС и НАТО, значение трансатлантических связей.