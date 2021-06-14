В Новосибирске взорвалась автозаправка: пострадали более 20 человек

Взрыв нескольких резервуаров с газом произошел днем 14 июня на АЗС "Еврогаз". По предварительным данным, причиной инцидента стал выброс газа во время разгрузки газовоза.

Площадь пожара составила 1200 квадратных метров, его удалось ликвидировать. Во время пожара сгорели грузовик и машина с топливом.

ФОТО: EPA/Scanpix

Как сообщает "Интерфакс", восемь человек из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, среди них - двое пожарных.