Пн, 14.06.2021
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Том Лусис

В Новосибирске взорвалась автозаправка: пострадали более 20 человек

ФОТО: EPA/Scanpix

По меньшей мере 21 человек пострадал в результате пожара на автозаправочной станции в Новосибирске, пишет "Медуза".

Взрыв нескольких резервуаров с газом произошел днем 14 июня на АЗС "Еврогаз". По предварительным данным, причиной инцидента стал выброс газа во время разгрузки газовоза.

Площадь пожара составила 1200 квадратных метров, его удалось ликвидировать. Во время пожара сгорели грузовик и машина с топливом.

ФОТО: EPA/Scanpix

Как сообщает "Интерфакс", восемь человек из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, среди них - двое пожарных.

По факту пожара на АЗС Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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