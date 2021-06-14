SPKC: заболеваемость Covid-19 равномерно снижается во всех возрастных группах и регионах

На прошлой неделе по сравнению с предыдущей количество случаев заболевания уменьшилось почти на 30%. В среднем за день выявлялось 174 случая, тогда как неделей ранее - 254 случая.

На прошлой неделе на 2,6% также уменьшилось количество сделанных тестов - в среднем до 9152 тестов в день.

За последние семь дней госпитализировалось в среднем 28 пациентов в день, что на одного меньше, чем неделей ранее. В среднем в больницах находился 331 пациент с Covid-19 в день по сравнению с 412 пациентами неделей ранее.

Индекс репродукции инфекции в настоящее время составляет 0,78, тогда как неделей ранее - 0,85.