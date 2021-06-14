Фото и видео ⟩ В Таллинне произошло ДТП: перевернулась машина скорой помощи

По словам очевидцев, легковой автомобиль Renault протаранил скорую на перекрестке бульвара Сыпрузе и Таммсааре-теэ.

Как видно на фотографиях, опубликованных в Facebook-сообществе "EZ-Дуны", микроавтобус Mercedes Benz скорой помощи в результате столкновения перевернулся.

Как сообщили Rus.Postimees в пресс-службе Департамента полиции и погранохраны, сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило в Центр тревоги в 21:16. По предварительным данным, столкнулись легковой автомобиль и скорая помощь, ехавшая с сиреной по вызову.