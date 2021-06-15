Путешествия, но с условиями? Правительство рассмотрит отмену ограничений

Правительство рассмотрит отмену ограничений на поездки для привитых и переболевших Covid-19

Еще на прошлой неделе правительство планировало рассмотреть предложения Минсообщения об отмене ограничений на поездки, но премьер-министр Кришьянис Кариньш указал, что поданный проект правил отличается от того, что был одобрен группой оперативного управления, поэтому не включил его в повестку дня заседания.

Туристы в Старой Риге ФОТО: Ieva Lūka/LETA

Руководитель группы оперативного управления, директор Государственной канцелярии Янис Цитсковскис пояснил, что из-за нехватки времени не удалось достичь договоренности о контроле заполнения covidpass при выполнении международных перевозок. Он пообещал, что решение будет найдено до заседания правительства на этой неделе.

По словам Цитсковскиса, достигнута договоренность о том, что перечисленные лица смогут отправляться в поездки без ограничений, то есть:

в аэропорту им не нужно будет сдавать тест на Covid-19,

после возвращения из-за рубежа не нужно будет самоизолироваться, кроме случаев, когда человек возвращается из страны с высокой заболеваемостью Covid-19, например, Индии.

Планируется, что привитые от Covid-19 или переболевшие коронавирусом смогут путешествовать без ограничений, как это было до пандемии. Также планируется пересмотреть правила тестирования непривитых людей.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс добавил, что согласованное со всеми сторонами предложение Минсообщения, Минздрава и Министерства иностранных дел фактически означает, что

будут разрешены так называемые несущественные поездки.

Павлютс отметил, что это предусматривает и возобновление туристических поездок.

Правительство рассмотрит вопрос о выделении на поддержку в условиях кризиса из-за Covid-19 еще 75 млн евро

По предложению Министерства финансов правительство рассмотрит вопрос о выделении в условиях кризиса из-за Covid-19 еще 75 млн евро на меры поддержки налогоплательщиков.

На сегодняшний день Службе государственных доходов (VID) выделено 627,4 млн евро на различные программы поддержки предприятий и работников, пострадавших из-за кризиса.

С начала этого года до 4 июня налогоплательщикам была выплачена поддержка в размере 444,840 млн евро, и в распоряжении VID для дальнейших выплат имеется 182,6 млн евро.

В Минфине пояснили, что период поддержки компаний по обеспечению потока оборотного капитала был продлен на один месяц, поэтому, чтобы обеспечить непрерывные выплаты налогоплательщикам, принято решение о дополнительном финансировании в размере 75 млн евро из бюджетных средств на непредвиденные обстоятельства.

Правительство примет решение о выделении на непредвиденные расходы еще 300 млн евро

Правительство примет решение о выделении на непредвиденные расходы еще 300 млн евро.

Бюджетную программу "Средства на непредвиденные расходы" планируется увеличить еще на 300 млн евро, и в целом ее объем в этом году составит 1,62 млрд евро, предусматривает поданный Минфином проект распоряжения.

В бюджете 2021 года на непредвиденные расходы вначале было запланировано 26,73 млн евро. В январе эта сумма была увеличена на 300 млн евро, в феврале - на 500 млн евро, в марте - еще на 500 млн евро.

Как отмечает Минфин, дополнительные средства необходимы, так как до 9 июня из предусмотренных в программе 1,326 млрд евро осталось 139,25 млн евро, а с учетом уже принятых решений о выделении средств в программе возник дефицит на сумму 427,5 млн евро. Помимо этого, Минфин уже получил новые запросы на выделение средств, которые находятся на различных стадиях рассмотрения.

В результате увеличения на 300 млн евро средств на непредвиденные случаи на такую же сумму увеличится и дефицит консолидированного бюджета.