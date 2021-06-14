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Наша кожа – столь же индивидуальна, как и наши характер и личность. Вот почему средства по уходу за кожей всегда нужно выбирать в соответствии с типом и состоянием своей кожи. Очень важно также выработать для себя наиболее подходящие ритуалы по уходу за своей кожей, основываясь на трех важных процедурах: очистке, увлажнении и защите кожи. Посланница красоты BENU Aptieka, ведущая радио- и телепередач Майя Розите Криштопане рассказывает о своих ежедневных ритуалах по уходу за кожей.

Майя отмечает, что каждый день тщательно выполняет все процедуры по уходу за кожей – начиная от очистки и заканчивая нанесением сыворотки и увлажняющего крема. Она также ежедневно применяет различные маски для лица – иногда даже по два раза в день, утром и вечером. “С годами я поняла, что самое главное – точно знать тип своей кожи и выбирать лишь ту косметику, которая соответствует этому типу и подходит тебе лучше всего”, – подчеркивает она.

А без каких средств по уходу за кожей и волосами Майя не могла бы представить свою повседневную жизнь? Это средства по очистке лица, сыворотка и крем для лица, скраб и питательный крем для кожи, крем для рук, маски для лица и лак для волос. “Очистка лица – очень важная процедура, и мы часто грешим, не соблюдая это правило!” – подчеркивает она, советуя не забывать также о тщательном и регулярном пилинге – как лица, так и кожи.

Сейчас особенно важным элементом ежедневного ухода за кожей является ее защита. Майя ежедневно пользуется солнцезащитным средством с уровнем защиты SPF 50, нанося его под декоративную косметику. По ее словам, о защите кожи она заботится круглогодично, а не только в солнечные летние дни, а солнцезащитные средства применяет во все времена года.

У нас есть все средства для того, чтобы хорошо себя чувствовать и излучать это, считает Майя. Остается лишь прислушаться к себе и не навредить, а как раз наоборот – уважать, любить и ценить себя. Это относится и к питанию, и к физическому здоровью, и к духовному миру, и к уходу за красотой.

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Лифтинг-маска FILORGA Time Filler. Лифтинг-маска для лица, которая разглаживает кожу уже после первого раза всего за 15 минут! Двойной выравнивающий эффект – формула с укрепляющими активными веществами и эффектом лифтинга в сочетании с растительным коллагеном для видимого разглаживания морщин. Маска обладает интенсивным регенерирующим действием – активные ингредиенты, стимулирующие восстановление клеток, усиливают антивозрастной эффект.

В маске используется инновационная технология черных волокон, которые отлично приспосабливается к линиям и контурам лица, улучшая впитывание активных веществ. Черные волокна получают из японского дуба, они обладают абсорбционными, антиоксидантными свойствами и очищают кожу.

Ночной крем EUCERIN ANTI-PIGMENT. Эффективно уменьшает темные пятна и препятствует их повторному появлению. Этот ночной крем содержит тиамидол – эффективный, запатентованный ингредиент, воздействующий на основную причину гиперпигментации, уменьшая выработку меланина. Клинически и дерматологически доказано, что это уменьшает темные пятна и предотвращает их повторное появление. Первые результаты видны уже через две недели, и при регулярном применении можно обеспечить постоянное улучшение. Содержит также декспантенол – активный ингредиент, поддерживающий восстановление кожи ночью, благодаря чему кожа будет выглядеть ровной и сияющей.

Аэрозоль URIAGE Bariesun SPF30. Защищает от UVA- и UVB-лучей. Лосьон содержит акваспонжины, витамины E и C, термальную воду Uriage и поэтому интенсивно увлажняет кожу, не давая ей высохнуть на солнце. Нежирный, легко наносится на кожу и быстро впитывается. Не содержит масел и спирта, гипоаллергенный.

Очищающий гель EUCERIN DermoPure. Нежно и глубоко очищает поры кожи, не высушивая ее, а также нежно освобождает кожу от декоративной косметики. Хорошо подходит для кожи с тенденцией к акне, так как не содержит мыла и отдушек, не закупоривает поры и пригоден для ежедневного применения.

Мицеллярная пенка для очистки чувствительной кожи лица LA ROCHE-POSAY. Эффективно очищает кожу от ежедневного загрязнения и декоративной косметики, успокаивает и освежает ее. Обладает физиологическим уровнем pH, не содержит мыла или спирта и поэтому отлично подходит для всех типов кожи, в том числе для чувствительной.