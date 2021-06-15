Легкоатлетка Лаура Икауниеце не сможет выступить на Олимпиаде

Решение о том, что Икауниеце пропустит предстоящую Олимпиаду, было принято в понедельник, 14 июня. Легкоатлетке до сих пор доставляет проблемы колено, которое было несколько раз оперировано. Именно поэтому было принято решение пропустить Олимпиаду, чтобы спортсменка смогла в будущем продолжать карьеру.
В колене Икауниеце до сих пор есть отёк, который спадает очень медленно. Цируле считает, что легкоатлетке потребуется ещё около полугода, чтобы полноценно вернуться к соревнованиями.
"Конечно, мы бы могли делать ей обезболивающие уколы, чтобы она могла выступить в Токио, но не знаю, можно ли так выдержать в семиборье. После этого наверняка пришлось бы менять колено. Главная задача, чтобы она могла продолжать карьеру", - сказала Цируле.
Сама Икауниеце в своих соцсетях написала, что сейчас у неё в приоритете здоровье. "К сожалению, в сложившейся ситуации поездка в Токио была бы только поездкой, которая разочаровала бы Олимпийский комитет, Федерацию лёгкой атлетики, моих болельщиков и, главное, меня саму, потому что я ставила перед собой высокие цели".
Лаура Икауниеце - бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года в Пекине и серебряный призёр чемпионата Европы 2012 года в Хельсинки в семиборье. Лучший результат на Олимпийских играх - четвёртое место в Рио-де-Жанейро (2016). Ей принадлежит рекорд Латвии в семиборье - 6815 очков. В 2015 и 2016 годах легкоатлетка признавалась лучшей спортсменкой Латвии.