Легкоатлетка Лаура Икауниеце не сможет выступить на Олимпиаде

Решение о том, что Икауниеце пропустит предстоящую Олимпиаду, было принято в понедельник, 14 июня. Легкоатлетке до сих пор доставляет проблемы колено, которое было несколько раз оперировано. Именно поэтому было принято решение пропустить Олимпиаду, чтобы спортсменка смогла в будущем продолжать карьеру.

В колене Икауниеце до сих пор есть отёк, который спадает очень медленно. Цируле считает, что легкоатлетке потребуется ещё около полугода, чтобы полноценно вернуться к соревнованиями.

"Конечно, мы бы могли делать ей обезболивающие уколы, чтобы она могла выступить в Токио, но не знаю, можно ли так выдержать в семиборье. После этого наверняка пришлось бы менять колено. Главная задача, чтобы она могла продолжать карьеру", - сказала Цируле.

Сама Икауниеце в своих соцсетях написала, что сейчас у неё в приоритете здоровье. "К сожалению, в сложившейся ситуации поездка в Токио была бы только поездкой, которая разочаровала бы Олимпийский комитет, Федерацию лёгкой атлетики, моих болельщиков и, главное, меня саму, потому что я ставила перед собой высокие цели".