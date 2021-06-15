Латвийский боксёр Ричард Болотник выйдет на ринг против призёра Олимпийских игр
Латвийский боксёр Ричард Болотник в середине августа проведёт бой с представителем Великобритании Джошуа Буатси, сообщают организаторы поединка MTK Global.
Латвийский боксёр Ричард Болотник в середине августа проведёт бой с представителем Великобритании Джошуа Буатси, сообщают организаторы поединка MTK Global.
Организаторы сообщают, что летом на протяжении трёх недель планируются бои на турнире Fight Camp.
14 августа на ринг выйдут чемпион Golden Contract в полутяжёлой весовой категории Ричард Болотник и бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года британец Джошуа Буатси.
Болотник свой последний бой провёл в декабре 2020 года на турнире Golden Contract MTK Global, победив в решающем поединке немца Сержа Михеля. 31-летний Ричард Болотник за время своей карьеры одержал победу в 18 из 24 боёв, восемь из которых завершились нокаутом.
28-летний Джошуа Буатси - действующий чемпион по версии WBA International в полутяжёлом весе. За время своей карьеры Буатси провёл 14 боёв, победив в каждом из них (12 нокаутом). Менеджером Буатси является известный британский боксёр Энтони Джошуа.