Латвийский боксёр Ричард Болотник выйдет на ринг против призёра Олимпийских игр

Организаторы сообщают, что летом на протяжении трёх недель планируются бои на турнире Fight Camp.

14 августа на ринг выйдут чемпион Golden Contract в полутяжёлой весовой категории Ричард Болотник и бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года британец Джошуа Буатси.

Болотник свой последний бой провёл в декабре 2020 года на турнире Golden Contract MTK Global, победив в решающем поединке немца Сержа Михеля. 31-летний Ричард Болотник за время своей карьеры одержал победу в 18 из 24 боёв, восемь из которых завершились нокаутом.