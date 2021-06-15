Выявлено 143 новых случая Covid-19, кумулятивный показатель - 144,1
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 143 новых случая Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC), скончались восемь заболевших.
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 143 новых случая Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC), скончались восемь заболевших.
Умершие входили в возрастные группы от 40 до 99 лет:
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек снизился с 153,4 до 144,1 случая. В последний раз этот показатель был ниже 150 случаев 2 ноября прошлого года - 147,4.
За последние сутки проведено 11 452 теста на Covid-19. Доля положительных результатов - 1,2%.
Всего в Латвии за время пандемии Covid-19 заразились 136 247 человек, скончались 2464 заразившихся.
Согласно расчетам агентства LЕТА, за последние две недели в Латвии выявлено 2729 случаев Covid-19.