Выявлено 143 новых случая Covid-19, кумулятивный показатель - 144,1

Умершие входили в возрастные группы от 40 до 99 лет:

один человек - в возрасте от 40 до 49 лет,

один человек - в возрасте от 50 до 59 лет,

два человека - в возрасте от 60 до 69 лет,

два человека - в возрасте от 70 до 79 лет,

один человек - в возрасте от 80 до 89 лет,

один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек снизился с 153,4 до 144,1 случая. В последний раз этот показатель был ниже 150 случаев 2 ноября прошлого года - 147,4.

За последние сутки проведено 11 452 теста на Covid-19. Доля положительных результатов - 1,2%.

Всего в Латвии за время пандемии Covid-19 заразились 136 247 человек, скончались 2464 заразившихся.