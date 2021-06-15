Вт, 15.06.2021
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Роман Протасевич, бывший главный редактор Telegram-канала Nexta

СМИ: Миллионер Янис Зузанс после развода появился с новой спутницей

ФОТО: Sintija Zandersone/LETA

Миллионер, владелец игорных залов и меценат Янис Зузанс замечен в сопровождении загадочной блондинки после развода с женой Диной Зузане, сообщает журнал Privātā Dzīve.

Зузанс и его таинственная спутница вместе посетили церемонию вручения награды "Приз Пурвитиса 2021", которая проходила 11 июня.

Дама была одета в голубое кружевное платье, а сам Зузанс облачился в синий пиджак. Очевидец рассказал изданию Privātā Dzīve, что уже несколько раз встречал миллионера в Старой Риге с некой молодой женщиной. 

Сам Янис Зузанс от комментариев воздержался. 

Ранее сообщалось, Что Янис и Дина Зузансы приняли решение развестись после 40 лет брака. Журналистам миллионер сказал, что они с экс-супругой сохранят дружеские отношения, ведь в этом союзе у пары родились две дочери - Элина и Кристине. 

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