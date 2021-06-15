СМИ: Миллионер Янис Зузанс после развода появился с новой спутницей

Зузанс и его таинственная спутница вместе посетили церемонию вручения награды "Приз Пурвитиса 2021", которая проходила 11 июня.

Дама была одета в голубое кружевное платье, а сам Зузанс облачился в синий пиджак. Очевидец рассказал изданию Privātā Dzīve, что уже несколько раз встречал миллионера в Старой Риге с некой молодой женщиной.

Сам Янис Зузанс от комментариев воздержался.