СМИ: Миллионер Янис Зузанс после развода появился с новой спутницей
Миллионер, владелец игорных залов и меценат Янис Зузанс замечен в сопровождении загадочной блондинки после развода с женой Диной Зузане, сообщает журнал Privātā Dzīve.
Миллионер, владелец игорных залов и меценат Янис Зузанс замечен в сопровождении загадочной блондинки после развода с женой Диной Зузане, сообщает журнал Privātā Dzīve.
Зузанс и его таинственная спутница вместе посетили церемонию вручения награды "Приз Пурвитиса 2021", которая проходила 11 июня.
Дама была одета в голубое кружевное платье, а сам Зузанс облачился в синий пиджак. Очевидец рассказал изданию Privātā Dzīve, что уже несколько раз встречал миллионера в Старой Риге с некой молодой женщиной.
Сам Янис Зузанс от комментариев воздержался.
Ранее сообщалось, Что Янис и Дина Зузансы приняли решение развестись после 40 лет брака. Журналистам миллионер сказал, что они с экс-супругой сохранят дружеские отношения, ведь в этом союзе у пары родились две дочери - Элина и Кристине.