Стало известно, из каких стран с начала мая завезли больше всего новых случаев Covid-19

В презентации Минздрава, подготовленной к правительственному заседанию, видно, что большинство - 21 случай - из общего числа связаны с Россией, а еще 20 - с Германией.

По 12 случаев были завезены из Турции и Швеции, восемь - из Египта. Семь случаев связаны с Литвой, по пять были завезены из Великобритании и Украины. По четыре случая были завезены из Беларуси, Ирландии и Нидерландов, по три - из Финляндии и Эстонии. По два случая завезены из Франции, Италии и Непала.

Еще из нескольких стран было завезено по одному случаю заболевания. Эти страны включают США, Австрию, Данию, Исландию, Казахстан, Кипр, Мальдивы, Норвегию, Польшу, Румынию, Сербию, Испанию и Узбекистан.

62 случая, что составляет 49% от общего числа, были завезены из так называемых третьих стран.

Если посмотреть на недельный срез, то количество случаев, завезенных на прошлой неделе, снизилось с 18 до 11 по сравнению с предыдущей неделей, что является самым низким показателем в этом году.