Полицейские заметили на улице подозрительного мужчину. Оказалось, он замешен в краже электроскутеров

В ходе оперативных мероприятий 8 июня сотрудники Рижского регионального управления Государственной полиции заметили на улице подозрительного человека, поведение и действия которого заставили правоохранителей заподозрить, что он мог совершить имущественное преступление.

Сотрудники правоохранительных органов провели обыск по месту жительства человека, в ходе которого были конфискованы два взятых напрокат скутера. Выяснилось, что 1 июня мужчина угнал их, беспрепятственно получил доступ к одному скутеров в Риге на улице Меллужу, а 8 июня - в Пардаугаве.

В связи с происшествием было возбуждено уголовное дело, квалифицируемое по статье 180 Уголовного кодекса, а именно кража в небольших размерах, а еще по статье 185 - умышленное уничтожение и повреждение имущества.

В минувшую среду, 9 июня, суд принял меру пресечения в отношении мужчины 1981 года рождения.