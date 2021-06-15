Латвийские футбольные клубы узнали своих соперников в еврокубках

В результате жеребьёвки первого отборочного раунда Лиги чемпионов в соперники "Риге" достался шведский клуб "Мальмё".

На счету "Мальмё" 21 победа в чемпионате Швеции, последняя из которых была добыта в прошлом сезоне. Также на счету команды 14 побед в Кубке Швеции и два Суперкубка.

Матчи пройдут 6/7 и 13/14 июля. Первый матч "Рига" проведёт на выезде. Победитель по сумме двух матчей выйдет во второй раунд, а проигравший продолжит борьбу во втором отборочном раунде Лиги конференций УЕФА.

Также сегодня состоялась жеребьёвка первого квалификационного раунда Лиги конференций, в ходе которой своих соперников узнала "Валмиера", РФШ и "Лиепая".

Команда из Лиепаи свой первый матч проведёт на выезде против македонского клуба "Струга", который был основан лишь в 2015 году и для него это дебют в еврокубках.

"Валмиера" также начнёт на выезде матчем против "Судувы", которая является вице-чемпионом Литвы. В прошлом сезоне "Судува" выбыла во втором отборочном раунде Лиги чемпионов, а затем не смогла преодолеть третий отборочный раунд Лиги Европы.

Ну и наконец вице-чемпион Латвии РФШ начнёт еврокубки матчем против фарерского клуба "Клаксвик", на счету которого 18 побед в местном чемпионате.

Матчи первого отборочного раунда Лиги конференций УЕФА пройдут 8 и 15 июля.