За одни выходные на границе в Литве задержали 58 нелегалов из Беларуси

Две группы по 5 мигрантов обнаружили в районе Швенчёниса вечером в субботу, еще две (по 21 и 27 человек) в ночь на воскресенье в Игналинском районе.

Среди задержанных - женщины, мужчины различных возрастов, есть в том числе и несовершеннолетние.

Мигрантов проверят на Covid-19 и разместят в лагерях для беженцев.