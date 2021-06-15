За одни выходные на границе в Литве задержали 58 нелегалов из Беларуси
Литовские пограничники за прошедшие выходные задержали 58 нелегальных мигрантов из Беларуси.
Литовские пограничники за прошедшие выходные задержали 58 нелегальных мигрантов из Беларуси.
Две группы по 5 мигрантов обнаружили в районе Швенчёниса вечером в субботу, еще две (по 21 и 27 человек) в ночь на воскресенье в Игналинском районе.
Среди задержанных - женщины, мужчины различных возрастов, есть в том числе и несовершеннолетние.
Мигрантов проверят на Covid-19 и разместят в лагерях для беженцев.
В этом году уже 387 мигрантов из Беларуси пытались въехать в Литву нелегально. Это почти в пять раз больше, чем за весь 2020-й, отмечается в пресс-релизе служба охраны госграницы.