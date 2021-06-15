Вт, 15.06.2021
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За одни выходные на границе в Литве задержали 58 нелегалов из Беларуси

ФОТО: pasienis.lt

Литовские пограничники за прошедшие выходные задержали 58 нелегальных мигрантов из Беларуси.

Две группы по 5 мигрантов обнаружили в районе Швенчёниса вечером в субботу, еще две (по 21 и 27 человек) в ночь на воскресенье в Игналинском районе.

Среди задержанных - женщины, мужчины различных возрастов, есть в том числе и несовершеннолетние.

Мигрантов проверят на Covid-19 и разместят в лагерях для беженцев.

В этом году уже 387 мигрантов из Беларуси пытались въехать в Литву нелегально. Это почти в пять раз больше, чем за весь 2020-й, отмечается в пресс-релизе служба охраны госграницы.

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