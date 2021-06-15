Индийский штамм коронавируса выявлен еще в 43 случаях
Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) получил информацию из лабораторий еще о 43 случаях выявления индийского штамма коронавируса в Латвии, сообщил эпидемиолог SPKC Юрий Перевощиков.
Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) получил информацию из лабораторий еще о 43 случаях выявления индийского штамма коронавируса в Латвии, сообщил эпидемиолог SPKC Юрий Перевощиков.
В настоящее время SPKC расследует эти случаи.
Эпидемиолог добавил, что на прошлой неделе распространение индийского штамма росло, а до этого оно было сравнительно небольшим - 1,2%, или в целом 42 случая.
По словам Перевощикова, два случая заболевания были завезены из России, а один случай выявлен после поездки в Египет.
Он добавил, что индийский штамм распространен по всей стране, например, в Риге, Лиепае, Олайне, Гаркалнском крае, Юрмале, Валмиере, Елгаве, Бауске, Алсунге, Сигулде, Кримулдском, Елгавском краях.