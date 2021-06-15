Индийский штамм коронавируса выявлен еще в 43 случаях

В настоящее время SPKC расследует эти случаи.

Эпидемиолог добавил, что на прошлой неделе распространение индийского штамма росло, а до этого оно было сравнительно небольшим - 1,2%, или в целом 42 случая.

Таким образом, к настоящему моменту в Латвии выявлено 85 случаев индийского штамма.

По словам Перевощикова, два случая заболевания были завезены из России, а один случай выявлен после поездки в Египет.