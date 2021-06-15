Вт, 15.06.2021
У нас нет такой привычки кого-то убивать Владимир Путин
Владимир Путин

Индийский штамм коронавируса выявлен еще в 43 случаях

Вакцинация от "Covid-19" в Даугавпилсской больнице ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) получил информацию из лабораторий еще о 43 случаях выявления индийского штамма коронавируса в Латвии, сообщил эпидемиолог SPKC Юрий Перевощиков.

В настоящее время SPKC расследует эти случаи.

Эпидемиолог добавил, что на прошлой неделе распространение индийского штамма росло, а до этого оно было сравнительно небольшим - 1,2%, или в целом 42 случая.

Таким образом, к настоящему моменту в Латвии выявлено 85 случаев индийского штамма.

По словам Перевощикова, два случая заболевания были завезены из России, а один случай выявлен после поездки в Египет.

Он добавил, что индийский штамм распространен по всей стране, например, в Риге, Лиепае, Олайне, Гаркалнском крае, Юрмале, Валмиере, Елгаве, Бауске, Алсунге, Сигулде, Кримулдском, Елгавском краях.

НАВЕРХ
Back