Латвийский каратист Калниньш завоевал путёвку на Олимпиаду в Токио

На прошлой неделе в Париже прошёл квалификационный турнир на Олимпийские игры, где Калниньш выступал в разделе кумите в весовой категории до 67 кг.

От боя в первом раунде Калниньш был освобождён, а во втором потерпел поражение от спортсмена из Гватемалы Кристиана Уивера со счётом 2:4.

Спортсмен из Латвии не смог завоевать одну из четырёх путёвок в Токио на квалификационном турнире, но оставалась надежда заполнить одно из 12 континентальных мест.

Во вторник, 15 июня, Всемирная федерация карате объявила, что Калниньш стал одним из 12 каратистов, которые получили континентальное приглашение.

Всего на Олимпийских играх в Токио в разных весовых категориях примет участие 40 каратисток и 42 каратиста. 61 спортсмен будет выступать в разделе кумите (в том числе и Калниньш), а ещё 21 спортсмен выступят в разделе ката.