Латвийский каратист Калниньш завоевал путёвку на Олимпиаду в Токио
Латвийский каратист Калвис Калниньш завоевал путёвку на предстоящие Олимпийские игры в Токио, сообщает Всемирная федерация карате (WKF) и Олимпийский комитет Латвии (LOK).
Латвийский каратист Калвис Калниньш завоевал путёвку на предстоящие Олимпийские игры в Токио, сообщает Всемирная федерация карате (WKF) и Олимпийский комитет Латвии (LOK).
На прошлой неделе в Париже прошёл квалификационный турнир на Олимпийские игры, где Калниньш выступал в разделе кумите в весовой категории до 67 кг.
От боя в первом раунде Калниньш был освобождён, а во втором потерпел поражение от спортсмена из Гватемалы Кристиана Уивера со счётом 2:4.
Спортсмен из Латвии не смог завоевать одну из четырёх путёвок в Токио на квалификационном турнире, но оставалась надежда заполнить одно из 12 континентальных мест.
Во вторник, 15 июня, Всемирная федерация карате объявила, что Калниньш стал одним из 12 каратистов, которые получили континентальное приглашение.
Всего на Олимпийских играх в Токио в разных весовых категориях примет участие 40 каратисток и 42 каратиста. 61 спортсмен будет выступать в разделе кумите (в том числе и Калниньш), а ещё 21 спортсмен выступят в разделе ката.
Решение о включении карате в программу Олимпийских Игр 2020 года было принято в 2016 году.