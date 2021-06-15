Автогол решил исход матча между сборными Франции и Германии
В матче первого тура группового этапа Евро-2020 сборная Германии с минимальным счётом уступила команде Франции.
В матче первого тура группового этапа Евро-2020 сборная Германии с минимальным счётом уступила команде Франции.
Матч проходил на стадионе "Альянц-Арена" в Мюнхене и завершился победой французской команды со счётом 1:0.
Единственный гол в матче забил защитник сборной Германии Матс Хуммельс, который отправил мяч в собственные ворота.
Таким образом, сборная Франции набрала 3 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице группы F, а возглавляет группу команда Португалии, которая ранее обыграла Венгрию со счётом 3:0.
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