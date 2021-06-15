Автогол решил исход матча между сборными Франции и Германии

Матч проходил на стадионе "Альянц-Арена" в Мюнхене и завершился победой французской команды со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил защитник сборной Германии Матс Хуммельс, который отправил мяч в собственные ворота.

Таким образом, сборная Франции набрала 3 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице группы F, а возглавляет группу команда Португалии, которая ранее обыграла Венгрию со счётом 3:0.

Следующие матчи чемпионата Европы по футболу:

16 июня, 16:00, Финляндия - Россия

16 июня, 19:00, Турция - Уэльс

16 июня, 22:00, Италия - Швейцария