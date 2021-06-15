Ср, 16.06.2021
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Уга Думпис, инфектолог Университетской клинической больницы им. Паула Страдиня

Автогол решил исход матча между сборными Франции и Германии

ФОТО: AFP/SCANPIX

В матче первого тура группового этапа Евро-2020 сборная Германии с минимальным счётом уступила команде Франции.

Матч проходил на стадионе "Альянц-Арена" в Мюнхене и завершился победой французской команды со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил защитник сборной Германии Матс Хуммельс, который отправил мяч в собственные ворота.

Таким образом, сборная Франции набрала 3 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице группы F, а возглавляет группу команда Португалии, которая ранее обыграла Венгрию со счётом 3:0.

Следующие матчи чемпионата Европы по футболу:

  • 16 июня, 16:00, Финляндия - Россия
  • 16 июня, 19:00, Турция - Уэльс
  • 16 июня, 22:00, Италия - Швейцария

За ходом чемпионата Европы по футболу можно следить в разделе "Евро-2020" на RUS TVNET!

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