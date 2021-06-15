Кариньш: сейчас самое время сделать прививку от Covid-19 и готовиться к осени

Политик напомнил, что на прошлой неделе темп вакцинации впервые снизился. Если ранее в течение нескольких недель подряд вакцинировалось более 100 000 человек, то на прошлой неделе вакцинировалось менее 100 000 человек.

Премьер-министр призвал всех, особенно пожилых людей, пройти вакцинацию сейчас, чтобы к осени охват вакцинацией был достаточным для возвращения к очной учебе и не пришлось вводить ограничения в экономике.

Кариньш признал, что в настоящее время заболеваемость Covid-19 в Латвии снижается, однако он указал на распространение новых типов вируса.

"Британские данные показывают, что имеющиеся на рынке вакцины эффективны против всех известных вариантов вируса и защищают от серьезного заболевания и госпитализации", - сказал премьер.