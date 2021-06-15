Мэр Даугавпилса: в оппозиции тоже есть работа и жизнь
В оппозиции тоже есть работа и жизнь, заявил сегодня на пресс-конференции мэр Даугавпилса Игорь Прелатов ("Наша партия"), комментируя результаты выборов в самоуправления.
В оппозиции тоже есть работа и жизнь, заявил сегодня на пресс-конференции мэр Даугавпилса Игорь Прелатов ("Наша партия"), комментируя результаты выборов в самоуправления.
Он признал, что в городе много проблемных вопросов, поэтому все 15 избранных в думу депутатов должны работать вместе, потому что только так можно их решить.
Комментируя низкую явку на выборах, председатель думы заявил, что одной из причин являются конфликты и разногласия в думе. Теплая погода и пандемия Covid-19 также оказали влияние, а некоторые горожане вообще уехали из Даугавпилса.
По ее словам, сказалось то, что в этом году избиратели не были привязаны к конкретному избирательному участку и не получили письма с информацией об избирательном участке. Поэтому часть населения даже не знала, в какой день проходит голосование.
Янковска также считает, что статистика по населению и по количеству людей, имеющих право голоса в городе, не соответствует реальной ситуации.
Как сообщалось, соглашение о формировании коалиции в новой Даугавпилсской думе по результатам выборов подписали партия "Согласие" и Русский союз Латвии.