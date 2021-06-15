Малообеспеченные и бедные жители Латвии смогут погасить долги до 5000 евро

Поправки вступят в силу 1 января 2022 года и позволят людям погасить долги до 5000 евро.

Целью нового постановления является содействие восстановлению платежеспособности и повышению финансовой грамотности. Это возможность будет доступна для людей, чьи средние доходы в последний год не достигали минимальной зарплаты, а также имеющим статус бедного или малообеспеченного домохозяйства.

Таким образом, будет осуществляться участие человека в экономической среде, поясняют в Сейме.

В настоящее время для физических лиц, которые не могут покрыть свои долги, единственной доступной коллективной процедурой является производство по делу о несостоятельности физического лица. Для того чтобы лицо объявило процесс неплатежеспособности, его или ее долги должны составлять не менее 5000 евро, кроме того, для подачи заявления должна быть уплачена государственная пошлина, а также задаток неплатежеспособности. Однако в стране имеется значительное количество физических лиц, у которых нет достаточных средств для покрытия своих долгов самостоятельно, отмечают авторы закона в Минюсте.

Поддержка будет предназначена для физических лиц, которые были латвийскими налогоплательщиками в течение последних 12 месяцев или имели задекларированное место жительства в Латвии в течение последних 12 месяцев и получают социальные выплаты из государственного бюджета или бюджета самоуправления. Точно так же физическое лицо будет иметь статус лица бедной или малообеспеченной семьи не менее трех месяцев из последних 12 месяцев до подачи заявления.

Новое постановление не будет применяться к тем должникам, у которых есть обеспеченные кредиторы (кредиторы, чьи требования к должнику обеспечены коммерческим залогом, ипотекой, зарегистрированной в земельной книге или судовой книге на имущество должника или третьего лица), а также лица, имеющие недвижимость за пределами Латвии.

В случае невыполнения лицом наложенных на него обязательств и ограничений или, если в заявлении будет содержаться ложная информация, которая привела к необоснованному освобождению физического лица, тогда вступят в силу все долги, которые были до подачи заявления.

Решение определяет активные действия человека на протяжении всего процесса. Человек должен будет:

подготовить заявление о списании долгов и подать его присяжному нотариусу;

воздерживаться от действий, ухудшающих положение человека;