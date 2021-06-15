"Я сначала не поверила, что человек сгорел". На улице в Даугавпилсе мужчина поджег себя и скончался

Около 19:00 житель Даугавпилса на улицы Видземес выглянул из окна комнаты и увидел своего 55-летнего соседа через улицу. Мужчина стоял у дома и обливал себя неизвестной жидкостью. Соседка Виктория услышала жуткое продолжение истории от родителей.
Мужчина получил очень обширные ожоги на теле, несмотря на попытки его соседа потушить пламя. Приехали пожарные и медицинские бригады, а также бригады полиции Даугавпилсского края. Пострадавший был доставлен в больницу.
Однако во вторник утром было получено трагическое сообщение, которое также подтвердила полиция.
"Он умер. Сегодня в 9:30 утра. Мы даже живем рядом, я даже сначала не поверила, когда мне сказали, что этот человека сгорел", - рассказала Виктория, живущая на улице Видземес.
Другой сосед описывает покойного мужчину и его жену как жителей, которые работали над ремонтом дома и жили в гармонии:
"Хорошие люди, семья тоже хорошая, что там произошло, я не могу понять. Говорят, что там живут пьющие и бомжи, но нет, хорошие люди. Как будто говорили, что были скандалы, ссоры, но не было ничего подобного, семья как семья".
По данному происшествию было начато уголовное дело в соответствии с главой 13 Уголовного закона - уголовные преступления против здоровья человека. Полиция объясняет обстоятельства происшествия и не предоставляет подробностей в интересах следствия.
Видео: сюжет программы Degpunktā (на латышском языке)