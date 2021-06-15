Ср, 16.06.2021
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Ева Юхневича, руководитель проекта отдела вакцинации Национальной службы здравоохранения

"Я сначала не поверила, что человека сгорел". На улице в Даугавпилсе мужчина поджег себя и скончался

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

В понедельник вечером, 14 июня, в Даугавпилсе произошло трагическое событие - 55-летний мужчина поджег себя и на следующий день скончался, сообщает программа TV3 Degpunktā.

Около 19:00 житель Даугавпилса на улицы Видземес выглянул из окна комнаты и увидел своего 55-летнего соседа через улицу. Мужчина стоял у дома и обливал себя неизвестной жидкостью. Соседка Виктория услышала жуткое продолжение истории от родителей.

Мужчина получил очень обширные ожоги на теле, несмотря на попытки его соседа потушить пламя. Приехали пожарные и медицинские бригады, а также бригады полиции Даугавпилсского края. Пострадавший был доставлен в больницу.

Однако во вторник утром было получено трагическое сообщение, которое также подтвердила полиция.

"Он умер. Сегодня в 9:30 утра. Мы даже живем рядом, я даже сначала не поверила, когда мне сказали, что этот человека сгорел", - рассказала Виктория, живущая на улице Видземес.

Другой сосед описывает покойного мужчину и его жену как жителей, которые работали над ремонтом дома и жили в гармонии:

"Хорошие люди, семья тоже хорошая, что там произошло, я не могу понять. Говорят, что там живут пьющие и бомжи, но нет, хорошие люди. Как будто говорили, что были скандалы, ссоры, но не было ничего подобного, семья как семья".

По данному происшествию было начато уголовное дело в соответствии с главой 13 Уголовного закона - уголовные преступления против здоровья человека. Полиция объясняет обстоятельства происшествия и не предоставляет подробностей в интересах следствия.

Видео: сюжет программы Degpunktā (на латышском языке)

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