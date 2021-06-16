За сутки в ДТП пострадали 19 человек

В Рижском регионе пострадали 11 человек, в том числе один пешеход и один велосипедист, четыре в Видземе, два в Земгале, один пешеход в Курземе и один человек пострадал в дорожно-транспортном происшествии в Латгале.

Всего за день в стране было зарегистрировано 114 ДТП, из которых 16 были с пострадавшими, но погибших ни в одном ДТП не было.