За сутки в ДТП пострадали 19 человек
За прошедшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) пострадали 19 человек, в том числе один пешеход и два велосипедиста, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
За прошедшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) пострадали 19 человек, в том числе один пешеход и два велосипедиста, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
В Рижском регионе пострадали 11 человек, в том числе один пешеход и один велосипедист, четыре в Видземе, два в Земгале, один пешеход в Курземе и один человек пострадал в дорожно-транспортном происшествии в Латгале.
Всего за день в стране было зарегистрировано 114 ДТП, из которых 16 были с пострадавшими, но погибших ни в одном ДТП не было.
По данным Государственной полиции, в течение дня в Рижском регионе произошло 57 дорожно-транспортных происшествий, в Земгале - 18, в Видземе - 10, в Курземе - 18 и 11 - в Латгале.