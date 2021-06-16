Ср, 16.06.2021
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За сутки в ДТП пострадали 19 человек

Иллюстративное фото ФОТО: G.Tbov/Shutterstock

За прошедшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) пострадали 19 человек, в том числе один пешеход и два велосипедиста, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

В Рижском регионе пострадали 11 человек, в том числе один пешеход и один велосипедист, четыре в Видземе, два в Земгале, один пешеход в Курземе и один человек пострадал в дорожно-транспортном происшествии в Латгале.

Всего за день в стране было зарегистрировано 114 ДТП, из которых 16 были с пострадавшими, но погибших ни в одном ДТП не было.

По данным Государственной полиции, в течение дня в Рижском регионе произошло 57 дорожно-транспортных происшествий, в Земгале - 18, в Видземе - 10, в Курземе - 18 и 11 - в Латгале.

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