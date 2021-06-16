Мошенник оформил кредит на имя другого мужчины; полиция призывает жителей быть осторожными

Чаще всего преступники, выдавая себя за сотрудников различных банков, звонят и выманивают данные доступа к банку. Так, например, 11 июня стражи порядка получили заявление от жителя Елгавы, который во время телефонного разговора поверил, что ему звонит сотрудник Swedbank и информирует о подозрительных действиях на его банковском счету. Во время разговора елгавчанин назвал свои личные и банковские данные, в результате чего на его имя позже был оформлен потребительский кредит на 2000 евро.

Кроме того, сотрудники Екабпилсского участка 9 июня начали два уголовных процесса в связи с незаконными действиями и финансовыми инструментами и средствами платежа. В одном случае, незаконно используя данные интернет-банка мужчины, злоумышленники получили займы в размере 2500 евро, а средства были перечислены на другой счет, а во втором - незаконно с банковского счета женщины было осуществлено несколько переводов на общую сумму 3400 евро.

Полиция напоминает, что звонящие работники банков никогда не попросят назвать пароли, данные платежных карт клиентов, коды безопасности и номера интернет-банков, персональные коды и коды приложения Smart-ID. Упомянутые данные нельзя раскрывать никому.

Стражи порядка отмечают, что мошенники придумывают все новые способы, как с легкостью получить финансовые средства, в частности, одна из распространенных попыток выманить данные платежных карт - с помощью названий логистических компаний.